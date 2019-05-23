《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述知情人士表示，國際領先消費金融服務供應商
捷信集團（Ｈｏｍｅ Ｃｒｅｄｉｔ Ｇｒｏｕｐ）計劃透過香港ＩＰＯ集資最少１０億美元（
折合約７８億港元），並已委任花旗、匯控及大摩為其安排股份的發售事宜。
消息透露，捷信計劃最快下月向港交所提交申請，並於９月或１０月間在港掛牌。
資料顯示，捷信成立於１９９７年，總部設於捷克，主要業務在中歐、東歐和亞洲的十個市
場，全球資產超過２３６億歐元（約２６３億美元）。（ｃｌ）
23/05/2019 16:00
【新股上市】傳捷信香港ＩＰＯ集資最少約７８億元
《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述知情人士表示，國際領先消費金融服務供應商
捷信集團（Ｈｏｍｅ Ｃｒｅｄｉｔ Ｇｒｏｕｐ）計劃透過香港ＩＰＯ集資最少１０億美元（
折合約７８億港元），並已委任花旗、匯控及大摩為其安排股份的發售事宜。
消息透露，捷信計劃最快下月向港交所提交申請，並於９月或１０月間在港掛牌。
資料顯示，捷信成立於１９９７年，總部設於捷克，主要業務在中歐、東歐和亞洲的十個市
場，全球資產超過２３６億歐元（約２６３億美元）。（ｃｌ）
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