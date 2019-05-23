【本港經濟】４月份整體通脹率升至２﹒９％，高於預期

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年４月份整體消

費物價與一年前同月比較，上升２﹒９％，較３份的相應升幅２﹒１％為高，並高於市場預估的

２﹒２％。綜合消費物價指數在４月份有較大的按年升幅，主要是由於自今年４月份開始，差餉

寬免的上限由每個應繳差餉物業每季２５００元下調至１５００元。



＊基本通脹率亦升至２﹒９％＊



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在４月份的按年升幅（即基本通脹

率）亦為２﹒９％，亦較３月份的２﹒６％為高，主要是由於旅遊費用升幅擴大和進出香港交通

費用上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在４月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外

出用膳）（上升４﹒６％）、住屋（上升４﹒３％）、雜項服務（上升３﹒１％）、交通（上升

２﹒７％）等。至於４月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌４﹒３％）、耐用物品

（下跌２﹒１％）和衣履（下跌１％）。

以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒４％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應升幅則為２﹒７％。



＊通脹短期料維持溫和＊



政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。４月份的基本消費物價通脹率有所上升，

主要是由於復活節假期較遲來臨（今年在４月中開始，而去年則在３月底開始），令旅遊費用的

按年升幅擴大。４月份整體通脹率的上升亦反映在新一個財政年度政府較低的差餉寬減上限。

展望將來，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金回落對未來數月的通脹應有緩和

作用，外圍價格壓力近期亦有所減退。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影

響。（ｃｌ）

