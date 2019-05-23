《經濟通通訊社２３日專訊》進昇集團（０１５８１）發盈警，預料截至３月底止年度業績
由盈轉虧，去年同期賺５７１﹒３萬元。
公司解釋，盈轉虧是由於大部分建築項目基本完工，公司在取得新業務方面面臨激烈競爭，
令建築工程收益大幅下降，而高鐵香港段及港珠澳大橋人工島基本完工以及市場上的新建築項目
減少，令來自建築機械租賃收入的收益亦減少。同時，近期所購買的機械持續錄得重大折舊成本
。（ｃｈ）
23/05/2019 17:22
【企業盈警】進昇集團（１５８１）料去年度業績轉虧
《經濟通通訊社２３日專訊》進昇集團（０１５８１）發盈警，預料截至３月底止年度業績
由盈轉虧，去年同期賺５７１﹒３萬元。
公司解釋，盈轉虧是由於大部分建築項目基本完工，公司在取得新業務方面面臨激烈競爭，
令建築工程收益大幅下降，而高鐵香港段及港珠澳大橋人工島基本完工以及市場上的新建築項目
減少，令來自建築機械租賃收入的收益亦減少。同時，近期所購買的機械持續錄得重大折舊成本
。（ｃｈ）
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
|生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰