【企業盈警】進昇集團（１５８１）料去年度業績轉虧

《經濟通通訊社２３日專訊》進昇集團（０１５８１）發盈警，預料截至３月底止年度業績

由盈轉虧，去年同期賺５７１﹒３萬元。

公司解釋，盈轉虧是由於大部分建築項目基本完工，公司在取得新業務方面面臨激烈競爭，

令建築工程收益大幅下降，而高鐵香港段及港珠澳大橋人工島基本完工以及市場上的新建築項目

減少，令來自建築機械租賃收入的收益亦減少。同時，近期所購買的機械持續錄得重大折舊成本

。（ｃｈ）

