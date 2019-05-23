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即市新聞

23/05/2019 18:41

《再戰明天》歐元集團主席森特諾講話，美國公布４月耐用品訂單

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日）歐元集團主席森特諾講話，美國公布４月耐用
品訂單。

＊歐元集團主席森特諾講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐元集團主席森特諾在經濟展望論壇發表講話。
　　本港時間明午５：３０ｐｍ，德國財長肖爾茨在各州財長的年會中發表演說。
　　５：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁伍茲在一會議場合發表演說。

＊美國公布４月耐用品訂單＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布４月消費者物價指數，年率料由０﹒５％升上
０﹒９％。　　　
　　明午１：３０ｐｍ，日本公布３月全產業活動指數，月率跌幅料維持於０﹒２％。
４：００ｐｍ，台灣公布第一季國內生產總值，年率料由１﹒７８％降至１﹒７％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布４月耐用品訂單，料由２﹒６％跌至下滑２％；耐用品訂單（扣除
運輸）料由０﹒３％跌至０﹒１％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布４月失業率，料維持於４﹒７％。俄羅斯４月零售銷售年率料由
１﹒６％下滑至１﹒４％。

＊國美零售派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：呷哺呷哺（００５２０）、佐丹奴國際（００７０９）、
華人置業（００１２７）、瑞聲科技（０２０１８）、大新金融（００４４０）、華潤啤酒
（００２９１）和華潤燃氣（０１１９３）等。
　　派業績的公司有：Ｉ﹒Ｔ（（００９９９）、英記茶莊集團（０８２４１）、國美零售
（００４９３）和中國心連心化肥（０１８６６）。（ｈｏ）

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