《再戰明天》歐元集團主席森特諾講話，美國公布４月耐用品訂單

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日）歐元集團主席森特諾講話，美國公布４月耐用

品訂單。



＊歐元集團主席森特諾講話＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐元集團主席森特諾在經濟展望論壇發表講話。

本港時間明午５：３０ｐｍ，德國財長肖爾茨在各州財長的年會中發表演說。

５：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁伍茲在一會議場合發表演說。



＊美國公布４月耐用品訂單＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布４月消費者物價指數，年率料由０﹒５％升上

０﹒９％。

明午１：３０ｐｍ，日本公布３月全產業活動指數，月率跌幅料維持於０﹒２％。

４：００ｐｍ，台灣公布第一季國內生產總值，年率料由１﹒７８％降至１﹒７％。

８：３０ｐｍ，美國公布４月耐用品訂單，料由２﹒６％跌至下滑２％；耐用品訂單（扣除

運輸）料由０﹒３％跌至０﹒１％。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布４月失業率，料維持於４﹒７％。俄羅斯４月零售銷售年率料由

１﹒６％下滑至１﹒４％。



＊國美零售派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：呷哺呷哺（００５２０）、佐丹奴國際（００７０９）、

華人置業（００１２７）、瑞聲科技（０２０１８）、大新金融（００４４０）、華潤啤酒

（００２９１）和華潤燃氣（０１１９３）等。

派業績的公司有：Ｉ﹒Ｔ（（００９９９）、英記茶莊集團（０８２４１）、國美零售

（００４９３）和中國心連心化肥（０１８６６）。（ｈｏ）

