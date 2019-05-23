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23/05/2019 17:13

中國恒大蟬聯２０１９年中國房地產上市公司百強榜首

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中
心發表《２０１９中國房地產上市公司測評研究報告》，中國恆大（０３３３３）蟬聯２０１９
年中國房地產上市公司百強榜首，而第二位為萬科Ａ（深：０００００２），第三位則為碧桂園
（０２００７），前三名與去年相同。
　　保利地產（滬：６００００４８）、中國海外發展（００６８８）和融創中國
（０１９１８）分別居於第四至第六位，龍湖集團（００９６０）、新城控股
（滬：６０１１５５）、華潤置地（０１１０９）和富力地產（０２７７７）分列第七至十位。
　　報告指，去年上市房企總資產均值為１１２１﹒５１億元（人民幣．下同），按年上升
２８﹒４％；房地產業務收入均值為２００﹒９１億元，按年增長３３﹒９２％；淨利潤均值為
２５﹒６２億元，按年增長１３﹒８２％；資產負債率均值按年上升３﹒０４個百分點至
６８﹒０９％；而淨負債率均值就按年上升２﹒６５個百分點至９２﹒５２％。
　　報告又指，去年房企融資環境依然偏緊，進入第四季度，融資環境有好轉跡象，行業依然是
貸款投向中增速最高的行業。從年內上市房企涉足的非地產業務的營業收入看，物業管理收入較
成規模的上市房企數量最多，其次為商業地產、建築，而在文旅、園區開發等地產＋業務領域實
現規模收入的上市房企為數不多。
　　另外，長租公寓布局仍是熱點，而上市房企也選擇應用科技、教育、文娛傳媒、體育等專業
性強的非地產領域進行投資。（ｓｋ）

２０１９中國房地產上市公司綜合實力榜前十強名單：

排名　　　　　股份　　　　（編號）　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１　　　　　　中國恆大　（０３３３３）
２　　　　　　萬科Ａ　　（深：０００００２）
３　　　　　　碧桂園　　（０２００７）
４　　　　　　保利地產　（滬：６００００４８）
５　　　　　　中國海外　（００６８８）
６　　　　　　融創中國　（０１９１８）
７　　　　　　龍湖集團　（００９６０）
８　　　　　　新城控股　（滬：６０１１５５）
９　　　　　　華潤置地　（０１１０９）
１０　　　　　富力地產　（０２７７７）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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