中國恒大蟬聯２０１９年中國房地產上市公司百強榜首

《經濟通通訊社２３日專訊》中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中

心發表《２０１９中國房地產上市公司測評研究報告》，中國恆大（０３３３３）蟬聯２０１９

年中國房地產上市公司百強榜首，而第二位為萬科Ａ（深：０００００２），第三位則為碧桂園

（０２００７），前三名與去年相同。

保利地產（滬：６００００４８）、中國海外發展（００６８８）和融創中國

（０１９１８）分別居於第四至第六位，龍湖集團（００９６０）、新城控股

（滬：６０１１５５）、華潤置地（０１１０９）和富力地產（０２７７７）分列第七至十位。

報告指，去年上市房企總資產均值為１１２１﹒５１億元（人民幣．下同），按年上升

２８﹒４％；房地產業務收入均值為２００﹒９１億元，按年增長３３﹒９２％；淨利潤均值為

２５﹒６２億元，按年增長１３﹒８２％；資產負債率均值按年上升３﹒０４個百分點至

６８﹒０９％；而淨負債率均值就按年上升２﹒６５個百分點至９２﹒５２％。

報告又指，去年房企融資環境依然偏緊，進入第四季度，融資環境有好轉跡象，行業依然是

貸款投向中增速最高的行業。從年內上市房企涉足的非地產業務的營業收入看，物業管理收入較

成規模的上市房企數量最多，其次為商業地產、建築，而在文旅、園區開發等地產＋業務領域實

現規模收入的上市房企為數不多。

另外，長租公寓布局仍是熱點，而上市房企也選擇應用科技、教育、文娛傳媒、體育等專業

性強的非地產領域進行投資。（ｓｋ）



２０１９中國房地產上市公司綜合實力榜前十強名單：



排名 股份 （編號）

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１ 中國恆大 （０３３３３）

２ 萬科Ａ （深：０００００２）

３ 碧桂園 （０２００７）

４ 保利地產 （滬：６００００４８）

５ 中國海外 （００６８８）

６ 融創中國 （０１９１８）

７ 龍湖集團 （００９６０）

８ 新城控股 （滬：６０１１５５）

９ 華潤置地 （０１１０９）

１０ 富力地產 （０２７７７）

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