《小傳日記》科技佬回吐，ＱＱ六連倒；利淡聲不斷，好友猶哀怨！

《小傳日記》各地魚缸繼續風雨飄搖，美股三大指數全線收跌，其中花旗國嗰邊噚晚嘅科技

佬因為陸續多間企業加入封殺華為，同傳會有更多神州科技公司率連其中而下跌。香江今日當然

受拖累啦！就算財長努欽其後話習大大同侵侵可能喺六月底會面，同嚟緊一個月唔會上調關稅，

中港兩地魚缸今日都係回天乏術啊！難怪嘅因為被「孖屐」遺忘咗一排嘅脫歐又有暗湧，米字國

嗰邊傳緊首相梅姨（文翠珊）醞釀聽日會唔撈，而今朝東瀛國公布嘅製造業ＰＭＩ又跌穿５０盛

衰分界線降至４９﹒６，種種利淡因素影響下，魚缸又點會升呢？

魚缸一開市先低開２００點報２７５０５，其後仲愈跌愈勁，一眾科技股率先當災，其中

ＱＱ（００７００）跌勢醜樣，噚日穿３４０蚊今日再穿３３０蚊關口，兩隻手機設備孖寶又唔

爭氣，令到魚缸跌勢曾經擴大至５３６點，低見２７１６９點，創近四個月低。最終恆指收報

２７２６７點跌４３８點，主板成交９８９﹒９４億，比上日增加近三成！

國貨方面收報１０４０１，跌近２巴仙或跌２０３點。

神州方面比人連橫出招，上證當然收跌，收報２８５２，唔見咗３９點或跌逾一巴仙。深成

指收報８８０９，蒸發２３１點或近３巴仙，成交２７１７﹒４９億元人民幣，兩市成交

４６４６﹒１８億人仔。

大隻藍戰士方面全線走低，ＱＱ今日一支大陰燭埋單，仲要連跌六日兼創咗七個月最長跌浪

，全日唔見４巴仙，報３２６銀，加埋唔見咗近一成三！；大象（００００５）跌５仙，報

６５﹒２５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌近２巴仙，報７４﹒９銀；生發發（００３８８）噚日

急彈之後，今日腳軟唔見近１巴仙，報２４６﹒４銀。



＊舜宇陷低谷瑞聲同告急，優通逆市彈缸友有錢賺＊



封殺華為嘅效應不斷發酵，陸續有唔少晶片商同華為割席，今日「孖屐」就傳花旗國想泡菜

國（南韓）都加入埋一份，雖然當地政府暫時未有回應，不過已經足夠令今日多隻手機設備佬同

５Ｇ佬一遍紅海！

兩隻手機設備孖寶包辦表現最差藍戰士，慘！其中瑞聲（０２０１８）插逾６巴仙，報

４１﹒２５銀；舜宇（０２３８２）全日挫近８巴仙，報６７﹒９銀。其他魚毛方面，丘鈦

（０１４７８）同富智康（０２０３８）亦齊齊急插８巴仙，分別報５﹒４銀同０﹒９２銀。華

顯光電（００３３４）跌半成，報０﹒６３銀；比亞迪電子（００２８５）、通達

（００６９８）各跌４巴仙，分別報１０﹒４２銀同０﹒６４銀。信利（００７３２）同鴻騰精

密（０６０８８）就跌近５巴仙，分別收１﹒１５銀同３﹒１７銀。

講埋手機佬。聯想（００９９２）下晝公布全年業績，一如所料轉盈賺５﹒８７億美金，不

過魚缸市況差，獲利盤湧現之下，今日先升後急跌近３巴仙，報５﹒８８銀；小米（０１８１０

）亦跌３巴仙，報９﹒８銀。

５Ｇ佬中興（００７６３）連同華為畀花旗國議員話要立法移除相關嘅設備，又畀人攪！股

價當然跌，全日唔見６巴仙，報１９﹒４２銀。鐵塔（００７８８）跌４巴仙，報１﹒７２銀。

中通服（００５５２）急插近７巴仙，報５﹒４９銀；京信通信（０２３４２）蒸發半成，報１

﹒４８銀。長飛光纖（０６８６９）跌近４巴仙報１６﹒３４銀。神州優通（０６１６８）就厲

害囉！今日逆市急升逾一成，報０﹒７４銀，最多仲升過三成四見０﹒９銀！

三大中資電訊商亦齊齊收跌，中聯通（００７６２）同中電信（００７２８）各跌２巴仙，

分別報８﹒２７銀同３﹒８４銀；中移動（００９４１）軟１巴仙，報７２﹒１銀。



＊華為遭封殺晶片股下滑，美團今放榜股價向下闖＊



華為呢次真係四面楚歌囉！谷歌封殺完之後，高通、ＡＭＲ公司加入封殺行列，雖然之前話

過神州晶片要自強不息，股價都炒起一輪，但大家都知到神州製造技術有咩能耐，大家理性過後

股價都開始回落。ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌近５巴仙，報７５﹒５銀。中芯

（００９８１）跪低近３巴仙，報８﹒８銀。華虹（０１３４７）插近３巴仙，報１６蚊。上海

復旦（０１３８５）跌唔夠半巴仙，報１０﹒８銀。

美團（０３６９０）今日放榜，首季虧損收窄至１４﹒３億人仔，而放榜前缸友似乎就唔多

睇好，所以今日股價急急回吐兼失守十天線，收挫近６巴仙，報５８﹒１５銀。其他新經濟佬都

要插水，同程藝龍（００７８０）蒸發逾６巴仙，報１４﹒１４銀。美圖（０１３５７）跌近２

巴仙，報２﹒５７銀。

花旗最新一份報告就話，雖然仍然睇好軟件佬未來走勢，但就認為財政部出台嘅稅收優惠政

策，對目前嘅軟件公司積極影響有限，今日一眾軟件佬嘅股價上都未見有支持，其中金蝶

（００２６８）跌逾５巴仙，報８﹒３８銀。民航信息（００６９６）挫近２巴仙，報

１７﹒０２銀。金軟（０３８８８）唔見近４巴仙，報１８﹒１銀。



＊孖屐雪如霜車股更加傷，貿易戰持續出口股價縮＊



今日大行花旗出份報告，話神州汽車銷情下滑尚未見底，認為目前估值依然過於樂觀，單憑

呢句已經嚇到好多人出貨，加上魚缸市況轉差，架架砵砵車都開們車，其中藍戰士吉利

（００１７５）就跌逾４巴仙，報１２﹒１８銀。比亞迪（０１２１１）蒸發逾３巴仙，報

４４﹒８５銀。華晨（０１１１４）低收近４巴仙，報６﹒８７銀。北汽（０１９５８）回吐逾

２巴仙，報４﹒４４銀。長汽（０２３３３）唔見咗超過３巴仙，報５﹒１８銀。

貿易戰底下，出口企業情緒都唔太樂觀，市場憧憬侵侵同習大大下個月見面會有咩進展，但

缸友有理無理都沽貨先講囉！德昌電機（００１７９）跌逾１巴仙，報１４﹒７４銀。電鑽佬創

科（００６６９）噚日急升後，今日急挫近４巴仙，報４８﹒５５銀。申洲（０２３１３）潛逾

１巴仙，報９５﹒５５銀。敏實（００４２５）跪低逾１巴仙，報２４﹒５銀。互太紡織

（０１３８２）跌逾１巴仙，報６﹒７１銀。請請！



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