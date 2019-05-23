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即市新聞

23/05/2019 17:44

《真知灼見－溫灼培》英鎊兌港元跌穿１０算，買或不買？

　　《真知灼見》英鎊兌港元跌落１０算以下，相信不少港人也會感到心動想作吸納。這也難怪
，從１９８０年至今的近４０年間，於１０算港元之下的英鎊實在不多見，大約只有四次。但當
然，每次出現如此低的英鎊匯價均有其原因，今次又是甚麼一回事？
　
＊文翠珊的去留成關鍵＊
　
　　首先，近日報章廣泛報道了英國首相文翠珊可能隨時被迫下台消息，直指文翠珊所屬保守黨
有意再發起不信任動議推文翠珊下台。不過據筆者了解，去年１２月保守黨已曾對文翠珊發起過
不信任動議，理論上一年內不能再發動。所以文翠珊如堅持不下台，保守黨內議員也沒有其法子
。現在的問題是，經歷了這麼多挫折之後，文翠珊會否自己黯然下台。

　　如文翠珊能堅持下去，以現在如此低的匯價不排除英鎊可有一定反彈能力。但如文翠珊下台
，英鎊前景將變得複雜。據英國《時報》（Ｔｉｍｅｓ）報道，保守黨內現最有機會替代文翠珊
是主張「脫歐」的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）。由於約翰遜是２０１６年英國「脫
歐」公投，「脫歐」陣營中的主要推手；市場憂慮，文翠珊既然於過去三年已曾努力嘗試「軟脫
歐」，但最終也告失敗，約翰遜會否走向「硬脫歐」路線把事情解決呢？當然，於３月份的國會
投票中，國會也明確否決了「硬脫歐」，所以按理英政府也不能違反國會決定；但始終如首相換
了，變數始終會大，這是現時市場憂慮所在，亦是英鎊下跌的主因。
　
＊歐元弱勢亦利淡英鎊＊
　
　　除了英國本身的問題，歐元近期弱勢也對英鎊帶來了拖累。歐洲議會由本月２３日至２６日
舉行議會選舉，各歐盟成員國將選出政黨代表進入議會，為未來５年歐盟大小政策作決定。市場
擔心民粹主義政黨代表進入歐洲國會後，會使歐盟分裂不利歐洲經濟以至歐元，過去一周歐元一
直走弱，亦拖累英鎊。當然，如歐洲議會選舉過後，未見太多民粹主義代表進入歐洲國會，屆時
不排除在歐元匯價反彈同時亦可為英鎊帶來支持。相反，如大量民粹代表進入歐洲國會，在歐元
有機會進一步跌情況下當然英鎊也會受累。

　　當明白上述一切後，於１０算港元以下是否吸納英鎊，大家可自行決定。筆者只能說論價位
現時英鎊是吸引，但當中風險也不少。不過，風險與回報往往是正比，沒有風險英鎊又如何處於
４０年難得一見的位置！《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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