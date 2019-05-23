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即市新聞

23/05/2019 15:07

《策略縱橫－陳寶明》環球經濟增長堪虞

　　《策略縱橫》踏入五月份股市五窮六絕開始，中美貿易會議由有望達成到最後談判破裂收場
，可說是出人意料。美總統特朗普隨後威脅將提高２０００億中國商品徵稅的稅率至２５％後，
引起全球市場的波動。市場反應是環球股市大幅下跌，中國股市５月６日的上證指數暴跌５﹒５
％，深圳指數跌６﹒７％，恆生指數跌３％。相比較而言，美國股市的反應明顯更為溫和，先出
現了快速下跌，道指的跌幅一度超過１％。但美股低開高走，逐漸回升，收盤時只有輕微下跌０
﹒２５％，對中國市場暴露較大的美國晶片製造商則是全部大跌，跌幅高達４至５％。而美債券
價格則上漲，人民幣匯率更加快貶值。
　　特朗普近日簽署行政令，禁止美國電信公司使用可能會對國家安全構成威脅的外國設備。隨
後，美國商務部把華為及其數十個相關公司列入了出口管制的黑名單，禁止它們在未經政府批准
的情況下向美企購買零部件和技術。其後特朗普政府透露考慮對五家中國公司切斷美國技術供應
，日後還可能擴大到更多中國公司，明顯地美中繼續打貿易戰令後市前景恕不樂觀。
　　經濟方面，美中在此次貿易戰中各有擅長，美國具備經濟政策及技術上的優勢，中國則受惠
於可以集中所有資源應對貿易戰，不用擔心內部企業對政策反彈；然而四月份的美中兩國製造業
採購經理指數和零售均不達預期，如果製造業出走過於嚴重，美中也將面臨經濟放慢、就業機會
縮減等問題。當中，製造業因素有重要意義，貿易戰惡化對環球情況有重要的啟示作用，便意味
著環球經濟將更放慢增長步伐。
　　市場將觀望兩國政策可支撐經濟持續改善：首先，美國聯儲局會否屈減息以刺激經濟。美國
通脹情況溫和，有助支持聯儲局保持政策寬鬆。此外，若中國經濟數據轉差，中國當局亦有機會
推出更多的寬鬆政策措施。減稅、減收費和讓人民幣貶值的措施的力度會很強勁。現時中美雙方
就貿易議題目前仍爭持不下，但沒有拒絕談判，美國財長努欽說，華府願意在之前磋商的基礎上
，同中方重啟貿易談判。中國務委員兼外長王毅強調，中方不能接受美方將經貿磋商建立在不平
等的基礎上。六月份Ｇ２０開會，最終中美首腦峰會仍然有望達成貿易協議，達致雙贏局面。
　　環球經濟增長步伐一直有所減慢，乃是受到中美貿易爭議，情況可延續至２０２０年。其中
，經濟增長的動力來源將有所轉變﹕源自美國的動力逐漸減慢，而中國則進一步放緩。在聯儲局
的寬鬆政策下，債市作為資金避風港相信仍可受惠，但投資股票前景就要保守小心了。
《退休投資顧問及經濟師　陳寶明》

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