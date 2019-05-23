《宏觀理財－冼健岷》ＶＨＩＳ保障多元化，如何選擇適切方案？

《宏觀理財》政府推出的自願醫保計劃包括提供基本保障的「標準計劃」，以及進階版「靈

活計劃」，後者提供更全面的保障，例如更高的保障額及更闊的保障範圍，適合需要更充裕保障

和有能力支付較高保費的投保人。

由於「標準計劃」的保障範圍大同小異，保障特色較多元化的「靈活計劃」成為保險公司競

爭的重要市場。根據政府自願醫保網站顯示，現時有１６個「靈活計劃」可供市民選擇，保障範

圍和推廣優惠都各具特色，投保人要細心分析才能選出最適合自己的方案。



＊保額無上限，保障更豐裕＊



考慮「靈活計劃」的投保人，當然期望得到更豐裕的保障。我們可以留意一些保障方案，具

備保證終身續保、每年保額無上限和不設終身保障限額的計劃，每當投保人有需要時，都能獲得

適當的治療，而不用擔心限額用盡，未來失去保障。

大多數的「靈活計劃」都有普通房、半私家房和私家房三個等級之分，要注意的是相關醫療

費用例如醫生費、手術費以至電子掃瞄等，會根據病房類型而有所差異，大家可根據自己的意願

，選擇不同病房等級的保障。此外，現在一般的產品投保時未知的已有病症大多不獲保障，坊間

有公司提供相關保障和先天性疾病保障，客戶更添安心。

有部分公司亦會提供額外保障項目，例如中醫癌症治療、妊娠期併發症、緊急門診牙科治療

及言語治療等，如有個人保障需要可揀選相應產品。有些保障方案亦會細分為「網絡保障」及「

非網絡保障」，在「網絡保障」下選用保險公司的醫療網絡服務，可享有更高的賠償上限。有保

險公司為迎合高端客戶的需要，推出高端靈活計劃產品，不就住院及個別手術項目設賠償限額，

並設有三個「墊底費」選項，客戶先「包底」再索償，選擇較高的「墊底費」可減省保費支出。



＊保費回贈，鼓勵客戶投保＊



保障範圍固然是客戶考慮投保的重要因素，有些公司為了進一步「吸客」，推出不同的優惠

，有公司的「靈活計劃」客戶可享高達４個月的保費回贈；此外，部分公司的「靈活計劃」如投

保人如沒有作出索償的話，可獲無索償保費折扣。

最後想提醒大家，保障愈全面，保費亦會水漲船高，大家要想清楚自己是否有個別的保障需

要，才投保適合自己的計劃。而且，大家要留意部分保障須滿足指定條件才可申請索償，投保前

要了解清楚。「靈活計劃」保障範圍比較廣泛，難免令人花多眼亂，大家不妨參考理財顧問的意

見，作出明智的決定。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

