華為被制裁持續發酵，港股瀉４３８點收２７２６７，創近四個月低

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）市傳再有多間零件商暫停供應原部件予華為，

加上美國政府正考慮將五家中國監控設備企業，列入與華為類似的黑名單，消息再度打壓市場投

資氣氛，美股三大指數一同向下。

港股今早受拖累以接近全日最高位低開２００點，報２７５０５點，在多隻重磅股領跌下，

加上Ａ股持續走低，恆指跌幅不斷擴大，午後有報道指英國首相文翠珊或將於明日宣布辭職，增

加英國脫歐的不明朗因素，港股維持在４００點跌幅水平，及後更一度低見２７１６９點，大瀉

５３６點，創近四個月低位，最終港股全日收報２７２６７點，挫４３８點或１﹒５８％，主板

成交近９８９﹒９４億元，比上日多近三成。國指收報１０４０１點，挫２０３點或

１﹒９２％。

Ａ股同樣下跌，上證綜指報２８５２點，跌３９點或１﹒３６％，深成指報８８０９點，跌

２３１點或２﹒５６％，兩市全日成交４６４６億元人民幣。

重磅股全線下挫，騰訊（００７００）穿３３０元關，全日跌３﹒８３％，報３２６元，已

連跌六日兼創七個月最長跌浪，累瀉近１３％。匯控（００００５）微跌０﹒０８％，報

６５﹒２５元；港交所（００３８８）走低１﹒２８％，報２４６﹒４元；友邦（０１２９９）

挫１﹒５１％，報７４﹒９元；中移動（００９４１）軟０﹒６２％，報７２﹒１元。

市場避險情緒高漲，電能（００００６）微升０﹒７４％，報５４﹒２元，是全日表現最佳

藍籌。煤氣（００００３）漲０﹒２％，報１９﹒７４元，為全日最高位兼破頂。領展

（００８２３）走高０﹒４１％，報９７﹒３元。港鐵（０００６６）揚０﹒６２％，報

４８﹒７５元。



＊手機設備孖寶齊挫領跌藍籌，５Ｇ設備持續現沽壓＊



華為被封殺風波持續發酵，手機設備股連日捱沽，今日手機設備孖寶齊齊下挫，成為包底藍

籌。舜宇（０２３８２）大瀉７﹒６８％，報６７﹒９元，是全日表現最差藍籌；瑞聲

（０２０１８）跟跌６﹒３６％，報４１﹒２５元；丘鈦（０１４７８）亦挫８﹒４７％，報５

﹒４元；比亞迪電子（００２８５）走低４﹒２３％，報１０﹒４２元。

有傳美國議員提出法案，提議提供約７億美元的撥款，補貼營運商以助剔除華為及中興

（００７６３）的通訊設備或服務，後者大瀉５﹒７３％，報１９﹒４２元。其他５Ｇ設備股同

樣出現沽壓，中通服（００５５２）走低６﹒７９％，報５﹒４９元。長飛光纖（０６８６９）

跌３﹒８８％，報１６﹒３４元。鐵塔（００７８８）亦跌４﹒４４％，報１﹒７２元。聯想集

團（００９９２）去年扭虧為盈，惟績後先升後回，最終跌２﹒６５％，報５﹒８８元。

內地券商中信證券指所得稅優惠政策延續，表明國家大力扶持電路產業發展的決心，有利晶

片股。不過，有消息指晶片公司ＡＲＭ下達指示，停止與華為進行商業合作，消息令晶片股出現

沽壓。ＡＳＭ太平洋（００５２２）瀉４﹒９１％，報７５﹒５元；中芯（００９８１）走低２

﹒９８％，報８﹒８元；華虹半導體（０１３４７）跌２﹒９１％，報１６元。



＊石藥領跌國指成份股，汽車股全線急挫長汽遭減持＊



除了科技股之外，兩大醫藥藍籌亦跟隨大市走低。石藥（０１０９３）挫５﹒５６％，報

１２﹒９元，為全日表現最差國指股；中生製藥（０１１７７）跌４﹒９４％，報７﹒３２元；

三生製藥（０１５３０）走低３﹒２％，報１３﹒３２元；藥明康德（０２３５９）軟

３﹒３６％，報８３﹒３５元；國藥（０１０９９）窄幅跌０﹒６８％，報２９元；藥明生物

（０２２６９）微升０﹒４３％，報７０﹒５元。

大和發表最新報告指，受惠低基數、潛在刺激政策推動，中國汽車市場很可能在下半年復甦

，儘管疲軟可能持續到５月末，但車股仍全線跟隨大市急挫。當中，長汽（０２３３３）更於上

周五（１７日）被摩通減持２５１２萬，收跌３﹒１６％，報５﹒１８元。吉利

（００１７５）挫４﹒２５％，報１２﹒１８元；華晨（０１１１４）走低３﹒５１％，報

６﹒８７元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒２４％，報４４﹒８５元。

燃氣板塊逆市走高，野村發表最新研究指，相信中國燃氣（００３８４）強勁燃氣銷量增長

，將抵銷利潤收窄的影響，維持其買入評級，該股收漲１﹒２９％，報２３﹒５５元，是全日表

現最好國指股；華潤燃氣（０１１９３）下周三（２９日）除淨，派末期息０﹒６２元，全日升

２﹒９３％，報３６﹒８５元；港華燃氣（０１０８３）走高０﹒８８％，報５﹒７２元；新奧

能源（０２６８８）微升０﹒５１％，報６９﹒０５元。

西伯利亞礦業（０１１４２）達成復牌條件，並於今早恢復買賣，全日逆市飆３７﹒３％，

報０﹒１５１元，為全日升幅最大個股。中國稀土（００７６９）昨日回吐逾兩成七後，今反彈

７﹒１４％，報０﹒６元。ＨＭＶ數碼中國（０８５６８）瀉６３﹒８％，報０﹒１８１元，為

跌幅最大個股。（ａｌ）

