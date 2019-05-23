【香港政情】梁天琦撤銷選舉呈請，獲高等法院接納

《經濟通通訊社２３日專訊》曾報名參選２０１６年立法會選舉的本土民主前線前發言人梁

天琦，因被取消參選資格而入稟高等法院提出選舉呈請。惟梁天琦今早透過律師向法庭提出撤銷

呈請，獲法官接納。梁天琦同意承擔所有答辯人的訟費。

選管會於２０１６年首次要求立法會參選人在法定提名表格外，額外加簽一份確認書，以確

認參選人真誠擁護《基本法》。梁天琦雖然有簽署，但仍然被取消參選資格。（ｃｗ）（ｚｚ）

