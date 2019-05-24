《缸邊麗評－熊麗萍》戰火如何蔓延？入市仍須審慎

《缸邊麗評》雖然近期投資環境及氣氛欠佳，但其實巿場上卻找不到特別的新消息；不論環

球經濟及股巿，均只是連繫在中美關稅及科技戰，這個題材不斷在讀者面前重複。中美關係事關

重大，不論對經濟及投資巿場影響，仍是大家密切關注的焦點。



＊多輸的局面＊



美國對中國進口產品加徵關稅，與及美國企業暫停向華為提供晶片及軟件服務等，均不可能

是單方面的贏家或輸家。美國以「國家安全」為理由，禁止當地企業向華為提供晶片及軟件服務

，華為通訊設備及手機業務無可避免受影響；但美國供應商停止出售貨品，又何以能不受影響？

若不是美國商務部推遲華為禁令９０日，以華為為客戶的美國供應商的庫存便會驟增，如何處理

也是問題。因此，現時已非單是中方對美國行動的如何回應的問題，美國企業的回應及素求也是

事態發展的關鍵。但無論如何，貿易、科技戰也是「多輸」。

美國總統特朗普在過去一個多星期也沒有就中美貿易問題在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，昨晚

（２３日）終於開腔，而今次的內容包括幾個方面：一是表示中美事情相信發展得很快，因為中

國不會樂見大量公司遷往其他地方；二是下月出席Ｇ２０會議時，將與國家主席習近平會面；三

是華為事件作出回應。



＊華為元素堪深思＊



由於他經常「變臉」，巿場對其言論已無大感覺，但筆者反而覺得第三點是值得深思，特朗

普表示若中美達成貿易協議，華為問題可能成為協議的一部分。他這句說話清楚表明華為事件並

非獨立事項，而是貿易談判的另一手段或籌碼。因此，中美貿易談判也更加複雜及需更長時間，

中方除了考慮協議內容（即包括華為元素在內）之外，更需考慮華為事件是否就此結束，科技戰

較正常的貿易戰有更多爭拗，因此，大家仍需有充足心理準備，中美貿易談判將是條更長遠道路

。入市宜繼續審慎。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

