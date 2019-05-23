《股金豐采－涂國彬》需求見憂，商品續跌

《股金豐采》市場情緒反反覆覆，各類資產也受到中美貿易戰的形勢所影響。在兩周前特朗

普突然的一條推特威脅向中方加徵關稅開始，全球市場再次陷入恐慌，雙方都不肯讓步。眼下，

戰火更是從貿易燒到了其他市場。在美國出手對付華為後，又將矛頭指向中國視頻監視巨頭。雖

然有雙方領導人可能在６月底會晤，只是鑒於之前的經驗，這樣的消息並不能和真的達成有效協

定劃上等號。投資者擔心一旦關係惡化，影響全球經濟增長。



＊銅鋅沽壓增＊



倫銅受到貿易戰拖累大。原本從今年以來，銅價自２４００美元的區間支持開始反彈，甚至

在４月初想要嘗試挑戰３０００美元。但從５月開始加速回落，目前已經下跌了７﹒６％。上周

還是反覆測試６０００美元的區間支持，昨日便跌破該水平，短線仍有下探空間，關注５８００

美元的支持位。倫鋅走勢相似，也從２９００美元附近開始回吐漲幅，已經跌破５０、１００和

２００日線，已經運行在２６００美元下方，延續回調的概率大。此外，大豆期貨也受到直接的

影響，一度創十年低點。



＊油價續震盪＊



油市從今年以來，隨著市場情緒改善，減產效果顯著，油價自低位做出反彈。紐油從年初

４５美元就一路震盪走高，上行動能明顯增加，並有５０日線的支持，在４月甚至突破６５美元

。延長減產協定的概率大，中東局勢緊張，這些消息給油價帶來支持。但最新的數據顯示庫存超

預期上升，令油價原本在上周動能增強，企穩５０日線，但隔夜很快跌破了該支持，好在仍在

６０美元上方。不過油價後市還受到中美貿易戰的影響，需求擔憂令油價即便想反彈，上漲空間

亦暫時有限。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

