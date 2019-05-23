《鍾之日記》華為四面楚歌，騰訊節節敗退

《鍾之日記》５月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿戰正式轉向科技戰，美股昨晚下跌、內地股市亦向下，拖累香江魚缸今日急挫，最低

見２７１６９點，恆指收挫４３８﹒８１點至２７２６７﹒１３點，創４個月新低，成交金額

９８９﹒９４億元，比上日多近三成。



＊Ａ場兩連跌，５月外資已累計６００億＊



中美貿戰烽煙四起，滬深股市連跌兩日。滬綜指今早低開，券商股盤中獨力支撐跌幅收窄，

但尾盤券商急走弱，結果全日在接近低位２８５２﹒５２點收市，接近月內創出的今年２月底以

來低位，跌１﹒３５％。

美國制裁華企行動升級，科技股成重災區，深成指、創業板全日急挫逾２﹒５％。

滬深交投持續冰封，但外資繼續出逃。兩市全日成交４６４６億元人民幣，與上日持平；外

資撤出Ａ股大勢不變，全日通過陸股通淨流出４１﹒１４億元，連續第六日流出，累計流走

２３７﹒２６億元，５月至今已錄得逾６００億元淨流出，勢創滬深股通開通以來的最大走資規

模。



＊華為封殺令顯威力，手機零件股大瀉＊



美國與華為的關係從擦槍走火演變至全面封殺，日前把華為列入黑名單，華為總裁任正非

２１日接受內媒採訪時仍底氣十足，儼然一副不畏懼海外制裁的樣子。但美國封殺令的殺傷力正

慢慢體現，令外界驚覺美國手握的王牌可能不止兩三張。

華為遭封殺後大量啟用自行研發的晶片，被稱為「備胎」計劃，但事實上，華為生產晶片的

能力是基於日本軟銀旗下晶片設計公司ＡＲＭ提供的架構，仍然離不開海外合作商支持。不幸的

是，ＡＲＭ宣布中止與華為的業務往來，也不能以任何形式與華為討論技術問題，這意味著，備

胎計劃將因此遭受重大打擊。

另外，兩家日本供應商松下及東芝亦暫停向華為供貨，不過松下內部竟鬧出雙胞事件，中國

區在官網發布聲明指，松下集團向華為公司供貨正常，願意在中國貢獻微薄之力，松下駐日發言

人表示，總部正在核實中國子公司網站聲明的真實性。

華為對中國戰略價值，在於其５Ｇ技術處於世界頂尖行列，但基於其網絡安全保護問題，加

上美國施壓，華為海外拓展５Ｇ市場再受挫折。英國最大的兩家電訊商ＥＥ及沃達豐宣布，暫停

發售華為旗下的５Ｇ手機；日本軟銀旗下電訊商Ｙｍｏｂｉｌｅ及ＫＤＤＩ宣布，將推遲原先將

本周五推出的華為新智能手機。

華為無疑正處最困難時刻，四面楚歌，科技港股難獨善其身，丘鈦科技（０１４７８）挫８

﹒５％，舜宇光學（０２３８２）跌７﹒７％，瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒４％，富智康集

團（０２０３８）插８％，比亞迪電子（００２８５）跌４﹒２％，通達集團（００６９８）跌

４﹒５％。



＊騰訊創逾半年最長跌浪，野村稱娛樂業務防守性強＊



國際排斥中國企業的戰火持續漫延，拖累科網股全日捱沽，其中，騰訊（００７００）自上

周三（１５日）公布業績後，股價一直走低。今日午後跌勢更顯著擴大，盤中低見３２３﹒２元

，創約四個月的低位；終收挫３﹒８％，報３２６元，連跌第六個交易日累挫１２﹒８％，創七

個月最長跌浪。

騰訊首季業績好壞參半，但最新野村發表研究報告指，騰訊近期的股價偏弱，主要受首季業

績及中美貿易談判惡化拖累，投資者對中國宏觀前景的憂慮增加，促使投資者沽售中國股票。不

過，野村相信，在宏觀環境下行時，騰訊的娛樂業務較有防禦力，例如線上遊戲業務，維持「買

入」評級，目標價４３２元。

野村續指，受惠於不少手遊版號的推出，今年第二季起，騰訊手遊業務會開始恢復，相信公

司現有遊戲亦有潛力再增速增長，有助提升貨幣化及用家參與度。



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