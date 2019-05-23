《投資心得－潘鐵珊》創夢天地與數碼娛樂參與者廣泛合作有助變現

《投資心得》創夢天地（０１１１９）主要業務為數碼娛樂，於國內遊戲發行市場佔據領先

位置，集團亦有其他數碼娛樂領域的服務如電子競技、漫畫及視頻等。截至去年底為止共擁有

５９款遊戲，而按收益計在國內手遊市場中排名第五。集團截至去年１２月３１日底為止的全年

業績，錄得收益２３﹒６億元人民幣大增３４﹒１％；而權益持有人應佔年度利潤則同比升

６４﹒１％至２﹒５億元人民幣，相信今後亦有相當可觀的增長。



＊與全球遊戲開發商關係穩固＊



作為網絡手遊營運商，集團具有多項優勢。集團不但積極與海內外知名企業合作，布局多個

遊戲品種；其龐大的用戶網絡更為重要，用戶參與度高且新用戶亦能靠自營渠道以較低成本獲取

。此外，集團與全球遊戲開發商合作關係亦相當穩固，除了直接從遊戲開發商獲得遊戲授權此一

模式外，集團亦有多種方式如遊戲開發度身定制、收購遊戲源代碼及ＩＰ孵化開發等，使其遊戲

平台能有持續的遊戲儲備作業務發展。



＊現價可考慮買入，目標８元＊



除了一直以來的手遊業務外，集團亦會透過與數碼娛樂行業參與者廣泛合作，包括於漫畫、

動畫、電視劇、互動閱讀及其他衍生產品ＩＰ的投資等，從而獲得變現機會。去年集團更通過如

短視頻平台等的新興平台合作，創建自己的數據管理平台，使廣告的投放更趨智能。此外，集團

亦通過數據分析以優化產品內容，以提高用戶付費比率及使其平均收入更可觀。可考慮於現價買

入，上望８元，跌穿５﹒４元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相

關股份，筆者客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

