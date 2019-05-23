《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》避險情緒主導，不利於新興市場

《Ｂｅｎ哥思路》美國總統特朗普突然將原有２０００億美元中國出口美國的貨品關稅率由

１０％上升至２５％，令中美貿易戰愈演愈烈。中國副總理劉鶴５月訪美的第十一輪貿談幾無進

展，加上下一輪談判時間未明，雙方似陷入僵局。

雖然市場普遍認為雙方均有誘因達成協議，而特朗普計劃６月借Ｇ２０峰會與習近平會面，

或可能成為扭轉局面的理想時機。然而，美國政府同時亦推出浪接浪的打壓措施，包括禁止華為

向美國企業採購零組件和技術，使谷歌、英特爾和高通等美國科技公司將暫停與華為合作。中方

初期的反制反應尚算溫和，但在特朗普連串打壓之下，中國官方媒體態度亦趨向強硬，中美互博

升級。

國家主席習近平近日表示，現在正展開一次新的長征，許多分析指出，此或暗示貿易戰不會

很快結束。因此，短期中美貿易戰仍有一定的變數，投資者須小心情緒突然變化的風險。



＊貿戰升溫，不利環球及美國經濟＊



近期部分美國數據表現參差：４月零售以及工業生產均下跌，遜於預期。然而，３月美國零

售數據增長十分強勁，或令４月數據有所減弱。事實上，美國首季經濟增長加快至３﹒２％，部

分原因是存貨增加，或限制短期產量增長。另一方面，美國最新勞工市場和房地產市場的經濟數

據優於預期。近期聯儲局官員發言，普遍支持短期按兵不動，對未來加息或減息，亦沒有太明顯

傾向。

不過，總統特朗普表示，假如聯儲局重新採取量寬政策，並減息一厘，將可支持美國經濟，

在中美貿易戰勝出。１０年債息跌至２﹒４％。而期貨市場顯示，美國年底減息機會達７成。事

實上，中美貿易戰升溫，令環球投資情緒轉趨保守，不利環球及美國經濟增長。加上預計美國經

濟已經處於增長周期的較後階段，未來增長放緩的可能性很大。即使美國通脹率未來回升，預期

聯儲局貨幣政策仍將偏向鴿派。

受中美貿易戰升溫所影響，美股三大主要指數均跌破５０天平均線，但低位有一定支持，走

勢仍相對偏穩。另一方面，即使美國降息預期升溫，美元保持堅挺，美匯指數接近９８水平。這

可能反映，在不明朗的情況下，資金流入美國以避險。ＭＳＣＩ新興市場指數轉弱，跌破２００

天平均線。事實上，避險情緒主導下，投資者現階段可能將避險優先於估值，不利於新興市場。



＊恆指初步支持位為２７４００點＊



中美貿易戰情況轉差，Ａ股亦受拖累，而每天平均成交金額則下跌至約５０００億元人民幣

水平。與此同時，外資透過滬深股通持續流走。不能否認，美國大幅上調中國貨品關稅，將對中

國經濟有一定影響。然而，中央短期將透過減費降稅，刺激內需抵銷；以及可考慮放寬貨幣政策

，將可以抵消經濟短期一定程度的壓力。此外，市場消息也指出，國家隊入場維穩，為Ａ股帶來

支持，整體Ａ股市場跌幅不大。然而，由於成交減弱，大市上升空間亦有限。預期上證綜合指數

暫於２８００－３０００點區間上落。

中美貿易戰愈演愈烈，港股跌破２５０天平均線（２７９３３點）的支持，走勢進一步轉弱

。事實上，中美雙方均擺出高姿態，短期情況仍然不明朗，使資金流出新興市場，加上離岸人民

幣匯率大幅下挫，不利於短期港股走勢。恆指短期上升空間有限，初步支持位是２７４００點（

從高位回落５０％）。展望未來，投資者短期的焦點，仍是中美之間的博奕進展。

板塊方面，中美貿易戰持續，美國對華為下禁售令。據報華為已準備一年的零件存貨，以應

對美國的打壓。然而，隨著Ｇｏｏｇｌｅ終止與華為的部分商業合作，反映除了硬件之外，技術

支援方面亦有隱憂，華為生產活動或會受到影響。投資者宜暫時規避與華為業務來往較多的企業

，如丘鈦科技（０１４７８）、舜宇光學（０２３８２）及長飛光纖（０６８６９）等。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



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