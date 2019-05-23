  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2019 10:56

【華為風波】美國封殺令發酵，華為四面楚歌，概念股全線急跌

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２３日報道》美國把華為列入黑名單，禁止美國供應商向華為提
供材料及服務，華為總裁任正非日前接受內媒採訪時仍然底氣十足，不畏懼海外制裁。但隨著消
息持續醞釀發酵，美國封殺令的殺傷力正慢慢體現，令外界驚覺美國手握的王牌可能不止兩三張

　　華為遭頂尖晶片供應商集體斷供後，將大量啟用自行研發的晶片，被稱為「備胎」計劃，但
事實上，華為生產晶片的能力是基於英國晶片設計公司ＡＲＭ提供的架構，仍然離不開海外合作
商的支持。ＡＲＭ宣布中止與華為的業務往來，也不能以任何形式與華為討論技術問題，這意味
著，備胎計劃將因此遭受重大打擊。
　　華為對中國戰略價值，在於其５Ｇ技術處於世界頂尖行列，但基於其網絡安全保護問題，加
上美國施壓，華為海外拓展５Ｇ市場再受挫折。英國最大的兩家電訊商ＥＥ及沃達豐宣布，暫停
發售華為旗下的５Ｇ手機；日本軟銀旗下電訊商Ｙｍｏｂｉｌｅ及ＫＤＤＩ宣布，將推遲原先將
本周五推出的華為新智能手機。
　　華為無疑正處最困難時刻、四面楚歌。Ａ股市場上，華為概念股大跌，光弘科技
（深：３００７３５）跌停，東華測試（深：３００３５４）瀉９﹒８％，吳通控股
（深：３００２９２）挫８﹒５％，迪威迅（深：３００１６７）跌８﹒１％，欣旺達
（深：３００２０７）挫６﹒９％，華星創業（深：３０００２５）跌６﹒１％，星星科技（深
：３００２５６）軟６％。　
　　Ａ股５Ｇ概念同樣急跌，亞聯發展（深：００２３１６）跌７﹒９％，東信和平
（深：００２０１７）跌６﹒１％，立訊精密（深：００２４７５）軟４﹒２％，烽火通信（滬
：６００４９８）跌１﹒２％，中興通訊（深：００００６３）跌２％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０）跌１％。
　　另外，據外電引述法庭文件報道，美國矽谷晶片初創公司ＣＮＥＸ　Ｌａｂｓ起訴華為副董
事長徐直軍，稱他涉嫌參與竊取商業機密。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
中國故事22/05/2019
中美貿易戰邊打邊傾 6月底兩國元首有望會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金