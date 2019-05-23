【華為風波】美國封殺令發酵，華為四面楚歌，概念股全線急跌

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日報道》美國把華為列入黑名單，禁止美國供應商向華為提

供材料及服務，華為總裁任正非日前接受內媒採訪時仍然底氣十足，不畏懼海外制裁。但隨著消

息持續醞釀發酵，美國封殺令的殺傷力正慢慢體現，令外界驚覺美國手握的王牌可能不止兩三張

。

華為遭頂尖晶片供應商集體斷供後，將大量啟用自行研發的晶片，被稱為「備胎」計劃，但

事實上，華為生產晶片的能力是基於英國晶片設計公司ＡＲＭ提供的架構，仍然離不開海外合作

商的支持。ＡＲＭ宣布中止與華為的業務往來，也不能以任何形式與華為討論技術問題，這意味

著，備胎計劃將因此遭受重大打擊。

華為對中國戰略價值，在於其５Ｇ技術處於世界頂尖行列，但基於其網絡安全保護問題，加

上美國施壓，華為海外拓展５Ｇ市場再受挫折。英國最大的兩家電訊商ＥＥ及沃達豐宣布，暫停

發售華為旗下的５Ｇ手機；日本軟銀旗下電訊商Ｙｍｏｂｉｌｅ及ＫＤＤＩ宣布，將推遲原先將

本周五推出的華為新智能手機。

華為無疑正處最困難時刻、四面楚歌。Ａ股市場上，華為概念股大跌，光弘科技

（深：３００７３５）跌停，東華測試（深：３００３５４）瀉９﹒８％，吳通控股

（深：３００２９２）挫８﹒５％，迪威迅（深：３００１６７）跌８﹒１％，欣旺達

（深：３００２０７）挫６﹒９％，華星創業（深：３０００２５）跌６﹒１％，星星科技（深

：３００２５６）軟６％。

Ａ股５Ｇ概念同樣急跌，亞聯發展（深：００２３１６）跌７﹒９％，東信和平

（深：００２０１７）跌６﹒１％，立訊精密（深：００２４７５）軟４﹒２％，烽火通信（滬

：６００４９８）跌１﹒２％，中興通訊（深：００００６３）跌２％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）跌１％。

另外，據外電引述法庭文件報道，美國矽谷晶片初創公司ＣＮＥＸ Ｌａｂｓ起訴華為副董

事長徐直軍，稱他涉嫌參與竊取商業機密。

