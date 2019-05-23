《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院成立就業工作領導小組，國務院副
總理胡春華任組長，人力資源社會保障部部長張紀南、國務院副秘書長丁向陽、發展改革委副主
任胡祖才、財政部副部長余蔚平等任副組長。成員有科技部副部長徐南平、工業和信息化部副部
長王江平、人民銀行副行長潘功勝、國資委副主任任洪斌等等。
23/05/2019 08:34
【駐京專電】國務院成立就業工作領導小組；胡春華任組長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院成立就業工作領導小組，國務院副
總理胡春華任組長，人力資源社會保障部部長張紀南、國務院副秘書長丁向陽、發展改革委副主
任胡祖才、財政部副部長余蔚平等任副組長。成員有科技部副部長徐南平、工業和信息化部副部
長王江平、人民銀行副行長潘功勝、國資委副主任任洪斌等等。
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