《思前想後－郭思治》港股反覆尋底，或回吐升幅一半試２７４１０

《思前想後》５月大市受中美貿易事態不明所衝擊，形態上不但呈先高而後低之格局，且技

術上有由頭跌到尾的趨勢，最低限度，直到目前一刻止計，大市仍處反覆續尋底之弱勢中。本月

恆指暫是由３日之高位３００８１點跌至２１日之低位２７５９８點，即月內之累積跌幅已達

２４８３點，以單月計，此幅度當不算小，惟目前市場之投資氣氛相當薄弱，故只要沽壓稍作主

動，大市已可作進一步之回調。況且，目前恆指已正式跌穿１００天線（約２９２３０點）及

２５０天線（約２７９４８點），單從技術上看，大市該已開始進入中期調整之趨勢中。



＊市況反覆不明預料伸延至６月中旬＊



港股之前的中期反彈是始自去年１０月３０日之低位２４５４０點，至今年４月１５日高位

３０２８０點止計，大市經過２２周之輾轉上升後，累積之總升幅５７４０點，現由於恆指已正

式跌穿各組常用之平均移動線，故技術上該已步入正常之調整或中期調整之中。先計跌幅，如大

市需回調總升幅５７４０點之一半，則恆指該會進一步回試２７４１０點之支持。另外，經過

２２周之升浪後，大市一旦進入調整，估計需時最少約４至６周，故自４月１５日起計，估計整

個５月份之市勢均會處反覆不明中，如中美貿易持續不明，大市之調整期或會順延至６至８周，

即是說，整個反覆不明之市勢可能會伸延至６月中旬，故任何短炒行動均不宜過急及過勇，就算

是中線部署亦只宜輕注分段買入，當然，持貨不多者可續抱觀望，惟持貨偏重者如未有在月前做

足風險管理，目前所承擔之心理壓力確相當大。



＊港股中期再試３０２８０機會較高＊



拉闊一點看，今年大市至今止計暫仍屬先低而後高，恆指是由１月３日之低位２４８９６點

升至４月１５日之高位３０２８０點，即今年之波幅暫為５３８４點，先以幅度計該不能滿足全

年之所需，故在今年餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，剩下之問題只是恆指會上破

３０２８０點或是下穿２４８９６點而已。從技術上看，由於目前大市剛好是身處上述波幅之中

間，故確無太大啟示，但筆者認為，只要沒有進一步利淡之事件或消息出現，大市該可先作喘定

，然後才候機發展新一潮之中期反彈或中期升浪，即從中期角度看，大市再合伺機上試

３０２８０點之機會似較大。



＊６大重磅藍籌股，待中期升浪部署＊



大市如中期再展升浪，投資者該先關注重磅藍籌之表現，如騰訊（００７００）在恆指內之

成分比重達１０﹒３％，友邦（０１２９９）佔９﹒９３％，匯控（００００５）佔９﹒１１％

，建行（００９３９）佔８﹒０５％，平保（０２３１８）佔４﹒６９％，港交所

（００３８８）佔３﹒４６％，單是此６隻藍籌在恆指內之成分比重已佔達４５﹒５４％，故如

看好中期後市，首輪要關注及部署的剛是上述藍籌。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

