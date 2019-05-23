《經濟通通訊社２３日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）今日在中華（
澳門）金融資產交易股份有限公司舉行債券掛牌上市儀式，宣布向境外發行３年期人民幣債券，
規模總計１０億元。
據悉，此次農發行發行的人民幣債券利率為３﹒２３％，認購倍率峰值達到２﹒７７倍，在
中華（澳門）金融資產交易股份有限公司、香港交易所、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所和
中歐國際交易所同時上市。（ｗｌ）
23/05/2019 14:46
【聚焦人幣】農行於澳門發１０億元三年期人民幣債券
《經濟通通訊社２３日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）今日在中華（
澳門）金融資產交易股份有限公司舉行債券掛牌上市儀式，宣布向境外發行３年期人民幣債券，
規模總計１０億元。
據悉，此次農發行發行的人民幣債券利率為３﹒２３％，認購倍率峰值達到２﹒７７倍，在
中華（澳門）金融資產交易股份有限公司、香港交易所、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所和
中歐國際交易所同時上市。（ｗｌ）
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