《經濟通通訊社２３日專訊》針對報道稱美方可能將美亞柏科（深：３００１８８）等列入
管制名單的消息，公司董秘辦表示，注意到網上消息，其真實性尚待核實；目前公司海外業務體
量佔比小，主要集中在「一帶一路」沿線國家和地區。
美亞柏科午後曾觸跌停，全日挫９﹒５６％，報１５﹒９元人民幣。（ｗｌ）
23/05/2019 15:06
【貿易開戰】美亞柏科：遭美管制傳聞待核實，公司海外業務體量小
《經濟通通訊社２３日專訊》針對報道稱美方可能將美亞柏科（深：３００１８８）等列入
管制名單的消息，公司董秘辦表示，注意到網上消息，其真實性尚待核實；目前公司海外業務體
量佔比小，主要集中在「一帶一路」沿線國家和地區。
美亞柏科午後曾觸跌停，全日挫９﹒５６％，報１５﹒９元人民幣。（ｗｌ）
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