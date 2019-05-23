【貿易開戰】美亞柏科：遭美管制傳聞待核實，公司海外業務體量小

《經濟通通訊社２３日專訊》針對報道稱美方可能將美亞柏科（深：３００１８８）等列入

管制名單的消息，公司董秘辦表示，注意到網上消息，其真實性尚待核實；目前公司海外業務體

量佔比小，主要集中在「一帶一路」沿線國家和地區。

美亞柏科午後曾觸跌停，全日挫９﹒５６％，報１５﹒９元人民幣。（ｗｌ）

