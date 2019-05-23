【聚焦人幣】人幣中間價１１連貶，即期開市跌６０點子報６﹒９１

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９４，較上個交易日跌２

點子，為連續第１１個交易日走貶，亦是連續第３日維持２點子的跌幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（２２日）終結４日連貶收升１２６點子後，今早

再度回軟低開６０點子，報６﹒９１００，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９０４０。

而離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤則在６﹒９３５２至６﹒９３８２之間窄幅徘徊。（ａ

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