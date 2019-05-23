《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９４，較上個交易日跌２
點子，為連續第１１個交易日走貶，亦是連續第３日維持２點子的跌幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（２２日）終結４日連貶收升１２６點子後，今早
再度回軟低開６０點子，報６﹒９１００，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９０４０。
而離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤則在６﹒９３５２至６﹒９３８２之間窄幅徘徊。（ａ
ｃ）
23/05/2019 09:38
【聚焦人幣】人幣中間價１１連貶，即期開市跌６０點子報６﹒９１
《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９４，較上個交易日跌２
點子，為連續第１１個交易日走貶，亦是連續第３日維持２點子的跌幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（２２日）終結４日連貶收升１２６點子後，今早
再度回軟低開６０點子，報６﹒９１００，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９０４０。
而離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤則在６﹒９３５２至６﹒９３８２之間窄幅徘徊。（ａ
ｃ）
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
|生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
|中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
|中國故事22/05/2019
中美貿易戰邊打邊傾 6月底兩國元首有望會面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰