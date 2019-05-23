《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）早前公布控股股東格力集團擬
轉讓其持有的１５％股權，昨日（２２日）舉行轉讓項目投資者見面會。
內媒取得見面會文件指，格力集團原則上歡迎所有符合公開徵集原則的意向投資者參與本次
公開受讓，只要是對格力電器發展有益的合法受讓主體，國資委和格力集團都表示歡迎。換言之
，格力並沒有對董明珠落閘。
出席見面會的機構共２５家，包括百度、淡馬錫控股、高瓴資本和中信証券（０６０３０）
（滬：６０００３０）旗下金石投資。（ｅｙ）
23/05/2019 08:41
【格力易主】格力集團歡迎任何合法主體投資，未對董明珠落閘
《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）早前公布控股股東格力集團擬
轉讓其持有的１５％股權，昨日（２２日）舉行轉讓項目投資者見面會。
內媒取得見面會文件指，格力集團原則上歡迎所有符合公開徵集原則的意向投資者參與本次
公開受讓，只要是對格力電器發展有益的合法受讓主體，國資委和格力集團都表示歡迎。換言之
，格力並沒有對董明珠落閘。
出席見面會的機構共２５家，包括百度、淡馬錫控股、高瓴資本和中信証券（０６０３０）
（滬：６０００３０）旗下金石投資。（ｅｙ）
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