  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2019 09:13

【華為風波】英國兩大電訊商ＥＥ及沃達豐停售華為５Ｇ手機

　　《經濟通通訊社２３日專訊》被美國下令封殺後，華為一直尋求在歐洲參與５Ｇ網絡建設，
但隨著封殺行動愈演愈烈，華為５Ｇ藍圖的障礙愈來愈多。
　　英國最大電訊商ＥＥ周三（２２日）表示，不會將華為手機視為５Ｇ套餐的一部份，亦會暫
停發售華為手機，直至華為前景變得清晰。ＥＥ將於５月３０日開通５Ｇ網絡，是英國首間開通
５Ｇ網絡的供應商。
　　當地第二大通訊集團沃達豐同日宣布，考慮到華為５Ｇ手機的長期支援與服務存在不確定因
素，停止顧客預訂華為新推出的５Ｇ手機。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
中國故事22/05/2019
中美貿易戰邊打邊傾 6月底兩國元首有望會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金