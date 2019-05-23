【華為風波】英國兩大電訊商ＥＥ及沃達豐停售華為５Ｇ手機

《經濟通通訊社２３日專訊》被美國下令封殺後，華為一直尋求在歐洲參與５Ｇ網絡建設，

但隨著封殺行動愈演愈烈，華為５Ｇ藍圖的障礙愈來愈多。

英國最大電訊商ＥＥ周三（２２日）表示，不會將華為手機視為５Ｇ套餐的一部份，亦會暫

停發售華為手機，直至華為前景變得清晰。ＥＥ將於５月３０日開通５Ｇ網絡，是英國首間開通

５Ｇ網絡的供應商。

當地第二大通訊集團沃達豐同日宣布，考慮到華為５Ｇ手機的長期支援與服務存在不確定因

素，停止顧客預訂華為新推出的５Ｇ手機。（ｅｙ）

