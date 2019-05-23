【華為風波】ＤＨＬ香港疑一度停收華為貨件，今早澄清指報道不實

《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）有媒體取得一封疑似是內地速遞公司遞四方的

通知函，函中提到國際速遞公司ＤＨＬ因「接到香港政府相關部門通知」，將即時停收所有華為

品牌的貨件，直至另行通知。報道發布五小時後，有媒體再取得遞四方另一封通知函，函中指

ＤＨＬ已取消了此前的停收華為貨件通知。

ＤＨＬ快遞今日通過內地官方微博帳號聲明稱，近期部分媒體針對ＤＨＬ香港停收華為公司

快件的報道不實。（ｅｙ）

