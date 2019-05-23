  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2019 09:21

【華為風波】ＤＨＬ香港疑一度停收華為貨件，今早澄清指報道不實

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）有媒體取得一封疑似是內地速遞公司遞四方的
通知函，函中提到國際速遞公司ＤＨＬ因「接到香港政府相關部門通知」，將即時停收所有華為
品牌的貨件，直至另行通知。報道發布五小時後，有媒體再取得遞四方另一封通知函，函中指
ＤＨＬ已取消了此前的停收華為貨件通知。
　　ＤＨＬ快遞今日通過內地官方微博帳號聲明稱，近期部分媒體針對ＤＨＬ香港停收華為公司
快件的報道不實。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
中國故事22/05/2019
中美貿易戰邊打邊傾 6月底兩國元首有望會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金