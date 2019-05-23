《經濟通通訊社２３日專訊》美國政府被指正考慮將５家中國監控設備企業列入與華為類似
的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，已知擬被制裁的企業海康威視
（深：００２４１５）與浙江大華（深：００２２３６）。
外電通過消息揭露另外三家可能被制裁的企業，包括科大訊飛（深：００２２３０）、美亞
柏科（深：３００１８８）以及獨角獸曠視科技。（ｅｙ）
23/05/2019 09:27
【貿易開戰】傳科大訊飛、美亞柏科及曠視科技亦在美國制裁名單上
《經濟通通訊社２３日專訊》美國政府被指正考慮將５家中國監控設備企業列入與華為類似
的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，已知擬被制裁的企業海康威視
（深：００２４１５）與浙江大華（深：００２２３６）。
外電通過消息揭露另外三家可能被制裁的企業，包括科大訊飛（深：００２２３０）、美亞
柏科（深：３００１８８）以及獨角獸曠視科技。（ｅｙ）
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