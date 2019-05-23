【格力易主】傳百度有興趣參與格力混改，踏足智能家電領域

《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）早前公布控股股東格力集團擬

轉讓其持有的１５％股權，百度昨日有份出席昨日的格力股權轉讓項目投資者見面會。

內媒引述百度內部人士指，百度對參與格力混改非常感興趣，消息指百度希望與格力在智能

家電領域進行合作，如為格力系空調和雪櫃提供語音控制功能。（ｅｙ）

