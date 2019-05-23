《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）早前公布控股股東格力集團擬
轉讓其持有的１５％股權，百度昨日有份出席昨日的格力股權轉讓項目投資者見面會。
內媒引述百度內部人士指，百度對參與格力混改非常感興趣，消息指百度希望與格力在智能
家電領域進行合作，如為格力系空調和雪櫃提供語音控制功能。（ｅｙ）
23/05/2019 14:10
【格力易主】傳百度有興趣參與格力混改，踏足智能家電領域
《經濟通通訊社２３日專訊》格力電器（深：０００６５１）早前公布控股股東格力集團擬
轉讓其持有的１５％股權，百度昨日有份出席昨日的格力股權轉讓項目投資者見面會。
內媒引述百度內部人士指，百度對參與格力混改非常感興趣，消息指百度希望與格力在智能
家電領域進行合作，如為格力系空調和雪櫃提供語音控制功能。（ｅｙ）
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
|生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰