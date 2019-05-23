【華為風波】松下官方辟謠：集團向華為供貨正常，斷貨為不實之辭

《經濟通通訊社２３日專訊》松下集團官網發聲明指，目前松下集團向華為公司供貨正常，

對於網絡媒體上所提及的「斷貨」等表述均為不實之辭，華為是松下一直以來的重要合作夥伴，

公司將嚴格遵守松下所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為等中國客戶銷

售商品和提供服務。

早前有外電報道，松下電器決定，暫停向華為提供部分零件。松下電器停止提供的零件應與

智能手機有關，因松下電器的部分產品採用原產自美國的技術。松下電器發言人表示，受到影響

的產品有限，兼且對公司的業績幾乎沒有影響。（ｃａ）

