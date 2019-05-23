《經濟通通訊社２３日專訊》對於松下集團稱，向華為公司供貨正常，華為回應指，松下是
華為重要的合作夥伴，雙方在多領域展開密切合作。松下集團與華為公司的所有業務合作持續正
常開展。感謝松下集團對華為的一貫支持。同時也感謝所有長期以來支持華為業務發展的全球供
應商夥伴。（ｃａ）
23/05/2019 13:35
【華為風波】華為回應：感謝松下集團對華為的一貫支持
《經濟通通訊社２３日專訊》對於松下集團稱，向華為公司供貨正常，華為回應指，松下是
華為重要的合作夥伴，雙方在多領域展開密切合作。松下集團與華為公司的所有業務合作持續正
常開展。感謝松下集團對華為的一貫支持。同時也感謝所有長期以來支持華為業務發展的全球供
應商夥伴。（ｃａ）
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