【華為風波】華為回應：感謝松下集團對華為的一貫支持

《經濟通通訊社２３日專訊》對於松下集團稱，向華為公司供貨正常，華為回應指，松下是

華為重要的合作夥伴，雙方在多領域展開密切合作。松下集團與華為公司的所有業務合作持續正

常開展。感謝松下集團對華為的一貫支持。同時也感謝所有長期以來支持華為業務發展的全球供

應商夥伴。（ｃａ）

