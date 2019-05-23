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23/05/2019 13:38

【貿易開戰】曠視科技：關注到美方技術限制報道，還在核實情況

　　《經濟通通訊社２３日專訊》針對外媒關於幾家中國視頻監控公司將被美國列入「實體名單
」的消息，曠視科技對記者回應稱，已經關注到國際媒體的相關報道，該報道內容尚未得到證實
，具體情況還在核實中。
　　外媒早前報道，美國政府被指正考慮將５家中國監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」
，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中三家可能被制裁的企業，包括科大訊飛（深：００２
２３０）、美亞柏科（深：３００１８８）以及獨角獸曠視科技。（ｃａ）

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