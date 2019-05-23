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即市新聞

23/05/2019 15:11

【貿易開戰】官媒評論：出口管制損美科技企業前景，影響發展潛力

　　《經濟通通訊社２３日專訊》《新華社》發表評論指，美國近日將華為公司及其附屬公司列
入出口管制「實體名單」。多項行業研究顯示，出口管制不僅損害美國科技企業的收入和就業，
還將對相關行業的發展潛力和競爭力造成不利影響。
　　美國信息技術與創新基金會日前發布的一項研究顯示，若出口管制導致新興科技領域出口下
降２０％，美國企業在第一年內將損失９８億美元的銷售額和５﹒６萬個工作崗位。若出口管制
持續五年，美國企業的累計損失將高達５６３億美元。
　　出口管制對科技企業的傷害首先體現在市場萎縮。市場萎縮還會進一步削弱企業對被管制領
域的投資意願。美國工業和安全局的一份研究報告顯示，針對航天產品的一系列出口管制導致美
國大學和企業相應減少了對被管制領域的研發投入。而美國企業因出口管制被逼讓出的市場，反
而刺激和支持了外國企業對被管制產品的研發，並最終形成與美國競爭的產業鏈條。
　　美國信息技術與創新基金會認為，對其他國家能夠獲取的技術實行出口管制，不僅不會減緩
對方應用這些技術，反而會把美國企業的收入讓給外國競爭對手，不利於美國企業提升競爭力。
　　從長期來看，華為在價格方面的優勢依然備受投資者關注。ＡＣＭＥ資本聯合創始人哈尼．
納達表示，由於中方著眼於長遠，他對美方的出口管制並不是很擔憂。納達認為，華為在５Ｇ市
場上具有明顯的價格優勢，其他廠商很難追趕。（ｃａ）

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