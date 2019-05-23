《經濟通通訊社２３日專訊》早前日媒報道，東芝目前暫停向華為交付半導體產品，以檢查
是否內含美國製造的零件，東芝發言人向外電證實報道屬實，稱此舉不會對利潤產生重大影響。
（ｅｙ）
23/05/2019 16:09
【華為風波】東芝證實暫停向華為交付半導體產品
《經濟通通訊社２３日專訊》早前日媒報道，東芝目前暫停向華為交付半導體產品，以檢查
是否內含美國製造的零件，東芝發言人向外電證實報道屬實，稱此舉不會對利潤產生重大影響。
（ｅｙ）
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