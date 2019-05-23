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23/05/2019 16:24

【華為風波】傳美國游說南韓封殺華為，韓外交部擔心招致中方報復

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《朝鮮日報》引述首爾外交消息人士表示，美國政府通過多
個外交渠道不斷向南韓外交部施壓，游說南韓配合美國杯葛華為，包括要求採用華為設備的南韓
電信企業ＬＧ　Ｕｐｌｕｓ不可在南韓敏感地區提供服務。
　　報道指南韓外交部同樣憂慮華為，但亦擔心招致中國報復。報道預計南韓若中斷進口華為設
備，企業的損失額將達到數十億美元。
　　外電引述ＬＧ　Ｕｐｌｕｓ主管表示，公司暫時未收到南韓外交部或美方发來的任何聲明或
要求。（ｅｙ）

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