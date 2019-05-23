【ＦＯＣＵＳ】大鱷唱空食花生，惟勿掉以輕心走資潮

【ＦＯＣＵＳ】聯儲局（ＦＥＤ）周四（２３日）凌晨２時公布５月ＦＯＭＣ議息會議紀要

，顯示鮑叔關於「核心通脹走弱屬暫時」的觀點獲內部多數支持，美元應聲小幅走強，而港元兌

美元於紐約交易時段再一度跌穿弱方兌換保證錄７﹒８５０１。

適逢本周金管局與有「沽空王」之稱的對沖基金Ｈａｙｍａｎ Ｃａｐｉｔａｌ創始人

Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ隔空口水戰，香港的走資是將愈趨明顯？還是將隨聯儲年內祭出「預防性減

息（ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｕｔ）」收斂？可謂一切皆有可能。



＊港匯多次觸及弱方兌換保證＊



會議紀要重申「對利率變動在一段時間（ｓｏｍｅ ｔｉｍｅ）保持耐心」，令試圖一窺未

來減息路徑的市場失望。而多數成員贊成鮑叔「核心通脹走弱屬暫時」的觀點，另有少數成員甚

至認為，如果經濟繼續取得進展，聯儲將需要「堅定（ｆｉｒｍ）」其政策以控制通脹，都令紀

要更偏「鷹味」，美元續逼近一個月高位。

由於聯儲５月議息時間是在侵侵發推預告上調對華「２０００億」商品關稅之前，加上中美

科技戰近日大有升溫之勢，紀要有關「今年早些時候圍繞其前景的包括貿易談判等的風險和不確

定因素已經緩和」的評估顯然已不合時宜，市場利率期貨押注年底減息的預期仍高達約７０％。

不過押注歸押注，現時美國沿用的倫敦銀行間同業拆借利率（Ｌｉｂｏｒ）與香港銀行間同

業拆借利率（Ｈｉｂｏｒ），隔夜及１個月息差仍分別高逾１﹒４％、０﹒７％，自金管局３月

入市接錢後，港匯上周及於今天凌晨，仍多次觸及弱方兌換保證的７﹒８５水平，或顯示走資未

止。



＊關注大行存息會否加完再加＊



就在周二（２１日），Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ透露，「正在大舉做多美元，這意味著我們做空

東南亞貨幣，主要集中在香港」；他周一（２０日）曾三年來首度致信投資者稱，香港外匯儲備

「極其不足」（ｗｏｅｆｕｌｌｙ ｉｎａｄｅｑｕａｔｅ）。而金管局就兩度駁斥，指其誤解

聯匯制度和外匯基金。

Ｂａｓｓ過往多次唱空人幣卻無功而返的往績，令其今次唱空港元炒作多於實際，市場對此

多抱「食花生」心態。惟隨著本港銀行體系總結餘跌至僅約５４０億元，加上三大發鈔行及恆生

爭相上調港元定存利率，是單純應對上市公司派息期將至和準備半年結，還是提前應對下半年走

資潮加劇，且看未來存息會否加完再加。

另值得留意的是，外資５月加速撤離Ａ股，自「五一」假期後的１１個交易日已累計淨流出

約４７０億元，恐增大北京借吸引外資維穩人幣匯率的壓力。無獨有偶，隨著中美貿戰局勢再升

級，今年至今向中國借款人發放的美元銀團貸款急劇縮水６２％至２０１２年以來同期最低。

貿易戰、科技戰，下一步會否再掀金融戰？風險這麼遠又那麼近。（經濟通通訊社 俞瑾）

