《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒引述富時羅素相關人士表示，富時羅素將於美國東部時
間５月２４日收盤後，公布納入其全球股票指數系列的Ａ股名單，即於北京時間５月２５日凌晨
４點後，國內的投資者可獲悉最終哪些Ａ股入圍。業內人士預計，最終名單與此前富時羅素發布
的潛在名單相比或變動不大。（ｗｌ）
23/05/2019 15:21
【Ａ股外援】富時羅素：將於美東時間周五收市後發布Ａ股納入名單
《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒引述富時羅素相關人士表示，富時羅素將於美國東部時
間５月２４日收盤後，公布納入其全球股票指數系列的Ａ股名單，即於北京時間５月２５日凌晨
４點後，國內的投資者可獲悉最終哪些Ａ股入圍。業內人士預計，最終名單與此前富時羅素發布
的潛在名單相比或變動不大。（ｗｌ）
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