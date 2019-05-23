【Ａ股外援】富時羅素：將於美東時間周五收市後發布Ａ股納入名單

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒引述富時羅素相關人士表示，富時羅素將於美國東部時

間５月２４日收盤後，公布納入其全球股票指數系列的Ａ股名單，即於北京時間５月２５日凌晨

４點後，國內的投資者可獲悉最終哪些Ａ股入圍。業內人士預計，最終名單與此前富時羅素發布

的潛在名單相比或變動不大。（ｗｌ）

