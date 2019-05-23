《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦比什凱克出席上海合作組織
外長會議期間表示，美方如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中方當然不能接受。
任何不平等協議都不可能成立，也不可能得到認同。如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。
如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。
他又稱，美國動用國家力量無端打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的經濟霸凌行為。
（ｗｌ）
23/05/2019 16:24
【貿易開戰】外長王毅：如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪
《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦比什凱克出席上海合作組織
外長會議期間表示，美方如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中方當然不能接受。
任何不平等協議都不可能成立，也不可能得到認同。如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。
如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。
他又稱，美國動用國家力量無端打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的經濟霸凌行為。
（ｗｌ）
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
|生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰