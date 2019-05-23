【貿易開戰】外長王毅：如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦比什凱克出席上海合作組織

外長會議期間表示，美方如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中方當然不能接受。

任何不平等協議都不可能成立，也不可能得到認同。如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。

如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

他又稱，美國動用國家力量無端打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的經濟霸凌行為。

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