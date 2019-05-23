《經濟通通訊社２３日專訊》高盛發表報告，預測美中協議的４種可能情境，料美中對峙持
續概率上升。該行認為，最近幾天新的貿易行動－－包括特朗普政府針對外國通信技術、尤其是
華為的措施，提高了美國對中國進口商品加徵更多關稅的風險，同時也削弱了在６月召開的
Ｇ２０峰會上達成正式協議的可能性。
摩根大通亦表示，中國企業未來在美國可能連個「垃圾桶」都買不到。摩根大通負責科技行
業的高級銀行家表示，中美關係變得如此緊張，中國企業在美國達成一項交易的機會幾乎為零。
（ｗｌ）
23/05/2019 16:24
【貿易開戰】高盛：美國對中國貨加徵更多關稅風險上升
《經濟通通訊社２３日專訊》高盛發表報告，預測美中協議的４種可能情境，料美中對峙持
續概率上升。該行認為，最近幾天新的貿易行動－－包括特朗普政府針對外國通信技術、尤其是
華為的措施，提高了美國對中國進口商品加徵更多關稅的風險，同時也削弱了在６月召開的
Ｇ２０峰會上達成正式協議的可能性。
摩根大通亦表示，中國企業未來在美國可能連個「垃圾桶」都買不到。摩根大通負責科技行
業的高級銀行家表示，中美關係變得如此緊張，中國企業在美國達成一項交易的機會幾乎為零。
（ｗｌ）
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