《陸言堂－陳永陸》大市靜待中美元首會面，佳源不利因素已消化

《陸言堂》昨晚（２３日）美國總統特朗普表示，華為可以成為貿易談判的一部分，並相信

下月Ｇ２０峰會與國家主席習近平會面，將會取得成果，中美貿易問題很快可以解決，結果對中

港股市的刺激，十分有限，或者與大家對特朗普的言論，已沒有任何信心，因為他經常左搖右擺

，今日向中國示好，明日又可以向中國發難。



事實上，現時全球股市的弱勢，源於兩星期前美國總統特朗普突然以談判進度太慢，所以宣

布上調中國進口貨的關稅開始，再而向華為作出技術禁令，這些事情雖然與去年相似，中興變成

了華為，而去年最終的解決是中美元首在阿根廷會面，所以下月底中美元首再度會面，的確是值

得憧憬，可是一日協議未簽署，大家都不敢掉以輕心。



當然，兩星期多的時間，港股回吐超過２０００點，如果由高位計回吐約３０００點，這一

成的跌幅，似乎已反映了貿易戰的利淡因素，只要問題不再惡化，港股應該出現反彈，只是要企

穩在２８０００點以上，暫時有一定的難度，相信要待中美元首會面後，才可以有較理想的走勢

。



＊佳源首季銷售理想＊



雖然近日市況波動，但有部分股份表現卻較大市平穩，其中佳源（０２７６８）便是其中的

例子，當然原因與之前股價曾受不利因素影響，已累積大跌幅有關。不過，過去股價的表現，不

代表將來的表現，所以重點是佳源的問題是否已解決。



事實上，近日佳源已獲穆迪列入升級觀察名單，反映資本市場對公司近期業務表現及致力優

化債務結構所作努力的肯定，而穆迪的理據是預期集團近期發行的美元票據和提議從控股股東收

購的資產，將會改善資金流動性和營運表現，同時穆迪預計集團截至２０１８年１２月資產負債

表上存量現金及２０１９年營運現金流，足夠支付到期債務。



根據收購協議，佳源向沈天晴收購地產項目的交易完成後，將擴大集團業務範圍和拓寬地域

覆蓋，同時集團將發新股給沈天晴以支付代價，從而增強集團的股本和減少負債比率，鞏固大股

東的控股地位。同時預期，穆迪將於短期內提升佳源評級，因為一般而言，被列入觀察名單的公

司只要其債務及資產得到肯定，穆迪會於三個月內提升企業主體評級和債項評級。



而且，佳源一直緊跟國家戰略步伐，開拓「一帶一路」沿線地區包括越南、柬埔寨和澳洲等

地的優質項目，而今年大灣區戰略是國家最重要發展方向之一，佳源亦早已布局大灣區，在香港

、澳門、深圳以及江門等地皆擁有優質項目。同時佳源２０１９首季度合約銷售金額，按年增長

４６％，至約３６﹒６億元人民幣；銷售面積約３２﹒６萬平方米，按年增長３２％；銷售均價

為每平方米１１２３４元人民幣，較去年同期上升１１％，表現十分理想。加上集團不排除分拆

旗下物業管理業務上市，種種因素都值得憧憬，同時相信佳源之前的問題應已消化，現價買入之

風險十分低。《獨立股評人 陳永陸》

