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即市新聞

24/05/2019 16:13

《陸言堂－陳永陸》大市靜待中美元首會面，佳源不利因素已消化

　　《陸言堂》昨晚（２３日）美國總統特朗普表示，華為可以成為貿易談判的一部分，並相信
下月Ｇ２０峰會與國家主席習近平會面，將會取得成果，中美貿易問題很快可以解決，結果對中
港股市的刺激，十分有限，或者與大家對特朗普的言論，已沒有任何信心，因為他經常左搖右擺
，今日向中國示好，明日又可以向中國發難。
　
　　事實上，現時全球股市的弱勢，源於兩星期前美國總統特朗普突然以談判進度太慢，所以宣
布上調中國進口貨的關稅開始，再而向華為作出技術禁令，這些事情雖然與去年相似，中興變成
了華為，而去年最終的解決是中美元首在阿根廷會面，所以下月底中美元首再度會面，的確是值
得憧憬，可是一日協議未簽署，大家都不敢掉以輕心。
　
　　當然，兩星期多的時間，港股回吐超過２０００點，如果由高位計回吐約３０００點，這一
成的跌幅，似乎已反映了貿易戰的利淡因素，只要問題不再惡化，港股應該出現反彈，只是要企
穩在２８０００點以上，暫時有一定的難度，相信要待中美元首會面後，才可以有較理想的走勢

　
＊佳源首季銷售理想＊
　
　　雖然近日市況波動，但有部分股份表現卻較大市平穩，其中佳源（０２７６８）便是其中的
例子，當然原因與之前股價曾受不利因素影響，已累積大跌幅有關。不過，過去股價的表現，不
代表將來的表現，所以重點是佳源的問題是否已解決。
　
　　事實上，近日佳源已獲穆迪列入升級觀察名單，反映資本市場對公司近期業務表現及致力優
化債務結構所作努力的肯定，而穆迪的理據是預期集團近期發行的美元票據和提議從控股股東收
購的資產，將會改善資金流動性和營運表現，同時穆迪預計集團截至２０１８年１２月資產負債
表上存量現金及２０１９年營運現金流，足夠支付到期債務。
　
　　根據收購協議，佳源向沈天晴收購地產項目的交易完成後，將擴大集團業務範圍和拓寬地域
覆蓋，同時集團將發新股給沈天晴以支付代價，從而增強集團的股本和減少負債比率，鞏固大股
東的控股地位。同時預期，穆迪將於短期內提升佳源評級，因為一般而言，被列入觀察名單的公
司只要其債務及資產得到肯定，穆迪會於三個月內提升企業主體評級和債項評級。
　
　　而且，佳源一直緊跟國家戰略步伐，開拓「一帶一路」沿線地區包括越南、柬埔寨和澳洲等
地的優質項目，而今年大灣區戰略是國家最重要發展方向之一，佳源亦早已布局大灣區，在香港
、澳門、深圳以及江門等地皆擁有優質項目。同時佳源２０１９首季度合約銷售金額，按年增長
４６％，至約３６﹒６億元人民幣；銷售面積約３２﹒６萬平方米，按年增長３２％；銷售均價
為每平方米１１２３４元人民幣，較去年同期上升１１％，表現十分理想。加上集團不排除分拆
旗下物業管理業務上市，種種因素都值得憧憬，同時相信佳源之前的問題應已消化，現價買入之
風險十分低。《獨立股評人　陳永陸》

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