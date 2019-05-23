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23/05/2019 07:53

【企業盈喜】醫思醫療（０２１３８）料全年稅後溢利大增逾３５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》醫思醫療（０２１３８）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
營業額和除稅後溢利比２０１８年度大幅增長超過３５％。以２０１８年度營業額和除稅後溢利
約１３億元和２﹒７８億元計，今年度將分別為逾１７﹒５５億元和３﹒７５億元。
　　該集團指，有關業績增長主因營運歷史較悠久的業務銷售及營運效益增長、新收購及開拓的
業務提供貢獻及投資物業估值增長。
　　該集團預期於６月３０日或前公布業績。（ｗｈ）

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