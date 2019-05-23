《日入而息》聯想全年扭虧，華為被制裁續發酵，港股瀉４３８點

《今天重點》﹡聯想（００９９２）全年虧轉盈賺５﹒９７億美元，息２１﹒８港仙

﹡本港４月份整體通脹率升至２﹒９％，高於預期

﹡商務部表示反對美國「長臂管轄」制裁１３家企業及個人；谷歌暫停華為業

務，威脅全球產業鏈安全；商務部回應ＲＣＥＰ談判不含印度：不符合事實

；是否購買美國豬肉是企業自主市場行為

﹡外長王毅稱如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪；外交部再談美限制中國

企業：不利於中美磋商營造氛圍



《即日市況》﹡華為被制裁持續發酵，港股瀉４３８點收２７２６７，創近四個月低



《深滬股市》﹡滬指收跌１﹒３５％近三個月低，外資再流走４１億元



《美元匯價》﹡避險資金流入日圓，建議買入，目標看１０９；歐元最新報１﹒１１３４

╱３７，日圓最新報１１０﹒０５╱０７



《公司業績》﹡綠葉製藥（０２１８６）旗下煙台綠葉上季賺２﹒３５億元人民幣，升

４０％

﹡聯想（００９９２）全年虧轉盈賺５﹒９７億美元，息２１﹒８港仙

﹡Ｄｙｎａｍ（０６８８９）全年多賺１６％，派末期息６日圓

﹡美團（０３６９０）首季虧損收窄至１４﹒３億元人民幣

﹡百盛（０３３６８）首季轉虧蝕１１萬人民幣，同店銷售跌２﹒７％

﹡博雅互動（００４３４）首季純利４００８萬元人幣，按年跌５１％



《公司資訊》﹡大森控股（０１５８０）今早停牌，待公布配售事項

﹡中國物流資產（０１５８９）發行１１﹒０９億元可換股債

﹡中電（００００２）目標２０３０年以電動車取代旗下逾１０００輛傳統汽

車

﹡亞洲金融（００６６２）虛擬保險牌照審批進入最後階段，進度取決保監局

﹡海通恆信（０１９０５）及邁博藥業孖展認購均未足額

﹡港交所（００３８８）李小加稱香港生物科技生態圈開始成形，科創板推出

讓蛋糕愈做愈大

﹡保利協鑫（０３８００）及協鑫新能源（００４５１）出售光伏公司股權套

現逾１７億減債

﹡科地農業（０８１５３）委任錢鋼為非執行董事及董事會主席

﹡英皇鐘錶（００８８７）今年首季銷售較去年末季佳，中價錶需求仍強大

﹡重慶農村商業銀行（０３６１８）擬全數贖回５０億元人民幣二級資本債券

﹡馬蜂窩完成２﹒５億美元融資擬１至２年內上市，騰訊領投

﹡基石藥業（２６１６）合作夥伴治療膽管癌隨機試驗達主要結果

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下鹽酸二甲雙胍緩釋片通過仿製藥一致性評價

﹡愛得威建設（０６１８９）與平安租賃訂立保理合同，涉１８１萬元人民幣

﹡駿高控股（０８０３５）與德勤未能就核數師薪酬及時間表達成共識

﹡香港電訊（０６８２３）為三星新產品提供智能家居服務

﹡寶威（０００２４）今年第４批１﹒１萬噸鋰輝石精礦已付運

﹡中生製藥（０１１７７）治療乙肝藥物獲歐盟頒發藥品上市許可證書

﹡張洋洋辭任光啟科學（００４３９）聯席行政總裁

﹡聯想（００９９２）貿易戰暫未有影響，華為仍為公司重要客戶



《國企紅籌》﹡阿里健康（００２４１）折讓２％向阿里及螞蟻金服配股籌２２﹒７億

﹡重鋼（０１０５３）擬回購Ａ股涉資至少３９００萬元人民幣

﹡華電國電（０１０７１）對華電金沙江增資逾７億元人民幣

﹡拉夏貝爾（０６１１６）就收購歐洲時裝公司訂新協議，延後完成日期

﹡中聯重科（０１１５７）累計回購９１２１萬Ａ股，涉４﹒７４億元人民幣



《神州民企》﹡佳兆業（０１６３８）發行４億美元票據，年息１１﹒５％

﹡正業國際（０３３６３）未來仍存在不確定性，冀毛利率保持合理水平

﹡中國匯融（０１２９０）或與蘇州資產管理共同成立過橋貸款基金

﹡中國恆大（０３３３３）蟬聯２０１９年中國房地產上市公司百強榜首

﹡中國動物保健品（００９４０）要求覆核上市委員會決定，繼續停牌



《中國要聞》﹡內地對資金違規流入樓市監管升級，５０天３２張罰單

﹡數據指今年以來全國百城土地成交創５年同期高

﹡工信部約談中國電信，因騷擾電話管控不力

﹡中巴達成食糖關稅協議，妥善解決ＷＴＯ申訴糾紛

﹡奔馳表示經銷商不得以金融服務為由收費，不強制消費

﹡國家藥監局藥品監管司：進一步推進互聯網＋藥品監管

﹡外媒調查指中美貿戰重燃，人民幣空倉增至六個月最高

﹡農行於澳門發１０億元三年期人民幣債券

﹡北京今年將新增減稅降費１６９２億元

﹡社科院藍皮書表示今年住宅售價料漲７﹒６％

﹡上海市人大常委會批准今年市級預算調整方案草案

﹡人行暫停逆回購操作，零投放零回籠；人行劉國強稱應對匯率波動經驗豐富

，政策工具充足

﹡ＤＨＬ香港疑一度停收華為貨件，今早澄清指報道不實

﹡不理美國出口禁令，台積電正常供應芯片給華為

﹡松下官方辟謠：集團向華為供貨正常，斷貨為不實之辭；松下對華為態度鬧

雙胞，總部正核實中國區聲明真實性

﹡美國國會擬立法助農村電訊營運商更換華為及中興設備

﹡英國兩大電訊商ＥＥ及沃達豐停售華為５Ｇ手機

﹡晶片設計商ＡＲＭ下令封殺，華為備胎計劃或有危機

﹡華為回應：感謝松下集團對華為的一貫支持

﹡據報Ｐａｎａｓｏｎｉｃ暫停向華為提供部分零件

﹡官媒評論指出口管制損美科技企業前景，影響發展潛力

﹡科大訊飛表示海外收入佔比不高，極端情況有替代方案

﹡美亞柏科表示美管制傳聞待核實，公司海外業務體量小

﹡商務部表示反對美國「長臂管轄」制裁１３家企業及個人；谷歌暫停華為業

務，威脅全球產業鏈安全；商務部回應ＲＣＥＰ談判不含印度：不符合事實

；是否購買美國豬肉是企業自主市場行為

﹡曠視科技表示關注到美方技術限制報道，還在核實情況

﹡長三角鐵路端午小長假預計發送旅客逾千萬人次

﹡東芝證實暫停向華為交付半導體產品

﹡外長王毅稱如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪

﹡外交部再談美限制中國企業：不利於中美磋商營造氛圍

﹡上海市將積極爭取實行外商投資試驗性政策措施

﹡貿戰損全球科企，天達環球組合削半導體和重磅科技股

﹡報告指大灣區須減少創新要素在地區間自由流動障礙

﹡招行表示打造「票據大管家」平台，推行票據產品一體化

﹡再有航空公司因７３７ＭＡＸ訂單延遲交付向波音索賠



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒４％，報１０３０８﹒３７點



《其他消息》﹡涂謹申稱向德提交涉或迫使對方表明不信本港司法制度

﹡梁天琦撤銷選舉呈請，獲高等法院接納

﹡田北俊指中美正全面對抗，若國家要修例港或需犧牲

﹡林鄭月娥出席華商青年企業家論壇：樂見青年創業，冀粵港兩地政府支持

﹡公務員職方代表確認薪酬趨勢調查委員會報告

﹡劉鑾雄獲批准聘英國御用大律師彭力克處理其司法覆核

﹡４月資助自置房屋按揭登記增７％，匯豐巿佔奪冠

﹡本港４月份整體通脹率升至２﹒９％，高於預期

﹡深股通額度全日流走２５﹒２８億元；滬股通額度流走逾１３億，陸股通連

續６日流出２３７億

﹡中原估價指數ＣＶＩ跌至８７﹒２４點

﹡農發行在香港成功發行境外首單機構及零售合併債券

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