  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 17:02

《窩輪匯智－劉嘉輝》淡倉槓桿產品一覽

　　《窩輪匯智》上周提到引伸波幅變化難料，投資者該以哪一些條款的窩輪應市。今期與讀者
分享一下，如何透過市面上不同淡倉去應對當前局勢，平衡不同投資者對風險及回報要求的產品


　　對於較專業的投資者，或會慣常使用期指作部署。眾所周知，期指是透過孖展作部署的槓桿
產品，用以直接捕捉大市走勢。若市況波動致保證金不足時，會被要求追收孖展，否則便會有被
斬倉的風險。

　　除了期指之外，投資者亦都會用期權作部署，以淡倉為例，可選擇做認沽期權長倉
（ＬＯＮＧ認沽證）或是做認購期權的短倉（ＳＨＯＲＴ認購證）。長倉的特點是「輸有限、贏
無限」，而短倉則是相反，潛在盈利只限於已收取的期權金，不過風險卻是無限。

　　而較受散戶歡迎的窩輪，便是期權衍生產品一種，投資者如果看淡大市可選擇恆指認沽證。
　
　　近期市場流行另一類在交易所買賣的衍生產品，反向ＥＴＦ。提供槓桿及反向功能，雖然採
用基金的結構，但有別於傳統的基金，它們是為短線買賣或對沖而設。投資者或者會問，比較以
上兩者，反向ＥＴＦ並不會被追收孖展，更不用理會引伸波幅高低，豈不是最「貼地」之選？

　　ＥＴＦ與以上兩種產品很不同。市場上反向ＥＴＦ，無論市況波動性如何，反向ＥＴＦ只提
供相等於相關指數表現特定倍數的單日回報，槓桿倍數上限為兩倍（２ｘ）。而這類ＥＴＦ將每
日重新調整投資組，交易費用較傳統ＥＴＦ為高。

　　認沽證的條款則非常多樣化，以市面上恆指認沽證輪為例，現時提供有效槓桿約６﹒５至
４５倍不等。其表現除了受相關資產價格方向帶動，亦受引伸波幅，時間值等因素影響。

　　ＥＴＦ與窩輪亦是有共通的，就是最大的損失只為投入的本金。
　
　　站在這個角度上，兩者都是「輸有限、贏無限」，投資者決定以哪一種應市，主要取決於所
追求的槓桿效應。簡單來說，槓桿愈高所需求的本金愈少。每種產品都有不同的特性，總不能一
概而論說邊隻好，邊隻不好。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金