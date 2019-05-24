《窩輪匯智－劉嘉輝》淡倉槓桿產品一覽

《窩輪匯智》上周提到引伸波幅變化難料，投資者該以哪一些條款的窩輪應市。今期與讀者

分享一下，如何透過市面上不同淡倉去應對當前局勢，平衡不同投資者對風險及回報要求的產品

。



對於較專業的投資者，或會慣常使用期指作部署。眾所周知，期指是透過孖展作部署的槓桿

產品，用以直接捕捉大市走勢。若市況波動致保證金不足時，會被要求追收孖展，否則便會有被

斬倉的風險。



除了期指之外，投資者亦都會用期權作部署，以淡倉為例，可選擇做認沽期權長倉

（ＬＯＮＧ認沽證）或是做認購期權的短倉（ＳＨＯＲＴ認購證）。長倉的特點是「輸有限、贏

無限」，而短倉則是相反，潛在盈利只限於已收取的期權金，不過風險卻是無限。



而較受散戶歡迎的窩輪，便是期權衍生產品一種，投資者如果看淡大市可選擇恆指認沽證。



近期市場流行另一類在交易所買賣的衍生產品，反向ＥＴＦ。提供槓桿及反向功能，雖然採

用基金的結構，但有別於傳統的基金，它們是為短線買賣或對沖而設。投資者或者會問，比較以

上兩者，反向ＥＴＦ並不會被追收孖展，更不用理會引伸波幅高低，豈不是最「貼地」之選？



ＥＴＦ與以上兩種產品很不同。市場上反向ＥＴＦ，無論市況波動性如何，反向ＥＴＦ只提

供相等於相關指數表現特定倍數的單日回報，槓桿倍數上限為兩倍（２ｘ）。而這類ＥＴＦ將每

日重新調整投資組，交易費用較傳統ＥＴＦ為高。



認沽證的條款則非常多樣化，以市面上恆指認沽證輪為例，現時提供有效槓桿約６﹒５至

４５倍不等。其表現除了受相關資產價格方向帶動，亦受引伸波幅，時間值等因素影響。



ＥＴＦ與窩輪亦是有共通的，就是最大的損失只為投入的本金。



站在這個角度上，兩者都是「輸有限、贏無限」，投資者決定以哪一種應市，主要取決於所

追求的槓桿效應。簡單來說，槓桿愈高所需求的本金愈少。每種產品都有不同的特性，總不能一

概而論說邊隻好，邊隻不好。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

