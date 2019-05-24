【ＩＰＯ反應】慕尚（０１８１７）公開發售僅４８％，下周一掛牌

《經濟通通訊社２４日專訊》慕尚集團（０１８１７）公布招股結果，公司全球發售共２億

股，其中香港公開發售９５５﹒９萬股，國際發售逾１﹒９億股。公開發售方面認購不足，合共

接獲３８４６份申請，相當於可供認購股數約４８％。

另外，每股發售價４﹒３９元，低於發售價範圍（４﹒６８至５﹒８８元）下限６﹒２％。

股份下周一（２７日）於主板上市。

公司指出，分配至公開發售的發售股份最終數目已減少至近９５６萬股，相當於可供認購股

數約４７﹒８％，或全球發售下初步可認購股數約４﹒７８％。

國際發售方面則錄得輕微超額認購，最終發售股份數目為１﹒９億股，佔於任何超額配股權

獲行使前，全球發售可供認購股份約９５﹒２２％。

公司有兩名基石投資者。萬達投資認購３５６７﹒１５萬股，佔全球發售下提呈發售的發售

股份１７﹒８４％。砂之船集團認購９１１﹒１５萬股，佔全球發售下提呈發售的發售股份

４﹒５６％。

公司估計，是次招股將收取所得款項淨額約８﹒０５７億元，當中約４５％將用於償還其現

有債務及減少其財務費用，２０％將用於建立先進的智能物流中心，１５％將用於通過尋求品牌

收購或戰略聯盟，擴展品牌及產品組合，１０％將用於升級線下零售店為智能店舖，最後１０％

將用於撥資營運資金及其他一般公司用途。（ａｌ）

