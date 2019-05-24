  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 09:01

【ＩＰＯ反應】慕尚（０１８１７）公開發售僅４８％，下周一掛牌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》慕尚集團（０１８１７）公布招股結果，公司全球發售共２億
股，其中香港公開發售９５５﹒９萬股，國際發售逾１﹒９億股。公開發售方面認購不足，合共
接獲３８４６份申請，相當於可供認購股數約４８％。
　　另外，每股發售價４﹒３９元，低於發售價範圍（４﹒６８至５﹒８８元）下限６﹒２％。
股份下周一（２７日）於主板上市。
　　公司指出，分配至公開發售的發售股份最終數目已減少至近９５６萬股，相當於可供認購股
數約４７﹒８％，或全球發售下初步可認購股數約４﹒７８％。
　　國際發售方面則錄得輕微超額認購，最終發售股份數目為１﹒９億股，佔於任何超額配股權
獲行使前，全球發售可供認購股份約９５﹒２２％。
　　公司有兩名基石投資者。萬達投資認購３５６７﹒１５萬股，佔全球發售下提呈發售的發售
股份１７﹒８４％。砂之船集團認購９１１﹒１５萬股，佔全球發售下提呈發售的發售股份
４﹒５６％。
　　公司估計，是次招股將收取所得款項淨額約８﹒０５７億元，當中約４５％將用於償還其現
有債務及減少其財務費用，２０％將用於建立先進的智能物流中心，１５％將用於通過尋求品牌
收購或戰略聯盟，擴展品牌及產品組合，１０％將用於升級線下零售店為智能店舖，最後１０％
將用於撥資營運資金及其他一般公司用途。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金