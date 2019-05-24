《專家之言－張穎群》港股跌近二萬七投資者保守，外圍壞消息不絕

《專家之言》美國密歇根大學公布５月份消費者信心指數為１０２﹒４，遠高過預期

９７﹒５及４月份９７﹒２，更創自２００４年以來１５年的新高。但由於中美雙方未能就貿易

談判達成協議，更有傳會暫停新一輪的會談。美股三大指數明顯受壓，道指上周累計跌

０﹒７％連跌異個星期，為自２０１６年５月以來，最長的下跌周期。

美國華府就國家安全問題，禁止向中國手機製造商華為提供產品。市場擔心問題會持續惡化

，影響企業盈利。多家大型科網股及晶片股嚴重受壓。隨後再向晶片商表示，可以延長９０ 日

的寛限期，市場憧憬貿易談判有機會在緩和後重開，科網股及晶片股亦曾反彈。

另外，美國國土安全部提出警告，中國製造的無人機可以收取數據及機密，直指深圳無人機

企業龍頭大疆，似乎是再次出手打壓中國的科技企業。大疆生產的無人機在全球市場佔有率高達

７成半。在美國及加拿大內，有超過８成無人機皆來自大疆，滲透率極高。但也相信是華府，繼

手機後欲掀起的另一場科技戰。

聯儲局主席鮑威爾日前表示，美國經濟持續強勢向好，加上全民就業及薪金上升等。前景全

面處於優勢。但警告要留意企業負債比率，似乎已升至歷史高峰。而近期發債皆處於高風險水平

或無人問津等情況。美股三大指數又略見回調，但資金仍走入公用股或ＥＴＦ，未見撤離跡象。

但如果情況持續，也非好事。若再進一步惡化而流走資金，問題會變得更嚴重。



＊強國打壓深又重，開發產品急又快＊



上周上證指數跌穿２９００關口收市，累計跌幅１﹒９４％，連續下跌４個星期。而深證全

周累跌２﹒５５％，深圳創業板更跌近３﹒５９％，連跌６周。外資明顯地大規模流走資金。由

於外圍的不明朗因素，拖累人民幣匯率急貶所影響。估計本星期難現升勢，唯寄望上證能穩守

２７００關口。

國際指數公司ＭＳＣＩ於５月底開始，分三個階段提高Ａ股在國際指數系列之權重。隨後會

否再上調比重，要先解決Ａ股對沖及衍生產品、Ａ股交收日期較其他國家短、跟中港假期不一和

未設有綜合交易帳戶等問題。同時會密切留意稍後上海交易所推出的科創板。但要有適當的數據

，始會考慮。

日前中國跟歐盟首次簽署民航領域協議，內容給予雙方更便利往來中國及歐盟２８個國家，

及部分環保合作項目。同時可以就安心協定，不需要重複評估或認證。再就提升航空安全及環保

相容的問題展開全面性的合作。中方同時准許歐盟任何一國可以直飛中國。協議可為國內航空企

業發展更邁進一步。

人民銀行表示，為應付政府債券的繳款及繳稅高峰期，本周二（２１日）在市場進行８００

億元逆回購操作，由於沒有操作到期，全數淨投放到市場，目的在保持銀行體系內之流動性。銀

行股稍見造好。中央政府正在北京、四川及浙江等城市加快推行信息基礎設施政策，目的在推動

信息消費計劃。消息刺激相關通訊股造好。地方政府為穩定國內經濟，避免受外圍問題影響，再

推出融資寛鬆政策，造就地產開發商，在取得融資後加速買入土地發展。自年初到現時為止，

５０大城市之出售土地收入已達１﹒３萬億元人民幣。而各地政府亦配合加快和加推土地，以供

出售用途。



＊外圍影響全向下，保守投資續觀望＊



港府公布，將首季經濟增長小幅向上修訂至０﹒６％，比之前的０﹒５％，略高０﹒１％。

但仍是近１０年內最低增長。而預測全年增長２％至３％則維持不變。香港期貨交易所公布，由

６月１７日開始，夜期將延長收市時間至凌晨３點。當中包括恆指及國指期貨或期權、商品和匯

率等。交易時段更接近美國金融市場收市時間。寄望可以再進一步增加成交。

內地大型手機及家電開發商小米集團（０１８１０）公布首季業績，帳面純利３１﹒９億元

人民幣，由虧轉盈。收入４３６﹒７億元人民幣，跟毛利率按季計齊小幅下跌。刺激股價曾高見

１０﹒３４元，但高位見沽壓，再度向下，更未能破月內高位。

港股周一（２０日）早上開市後，恆指曾高見２７９９９，唯未能重上２８０００關口。沽

盤再度湧現，股市急回再倒跌。目前外圍轉趨惡劣，壞消息一重接一重。當中以５Ｇ概念及手機

設備製造等板塊跌幅較大，多隻股份更齊創出月內低位。由於市場憂慮美國再續停止供應晶片，

及多次出手打壓中國科技企業。因此，刺激內地晶片商加快自行研發晶片。有多家晶片企業表示

，正在開發中的產品，估計第三季可以推出市場。帶動晶片及軟件板塊齊造好。恆指昨日

（２３日）創出逾３個月低位２７１６９後，雖稍見回穩，但動力不足。估計外圍仍有壞消息，

相對投資者亦見保守，因此宜繼續觀望。《華盛証券 張穎群》

