【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持

《嚟緊炒Ｄ乜》中美貿易戰沒完沒了，股市波動。內需股受到貿易戰的影響較小，日清食品

（０１４７５）值得投資者注意。

日清食品在香港及中國從事生產及銷售麵條、蒸煮食品、冷凍食品、飲料產品及零食以及提

供宣傳服務。旗下麵食產品品牌包括「出前一丁」、「合味道」、「福」等，又通過永南食品製

造及銷售「公仔麵」及「公仔點心」等麵食產品及冷凍食品。



＊首季度盈利逾九千萬升２５％＊



日清食品２０１９年第一季收入為約８億元，較去年同期下跌０﹒１％，應該是終止在香港

分銷部分產品所致。４０％的收入來自香港，６０％的收入來自中國內地。中國內地業務收入增

長０﹒７％，按當地貨幣計則增長６﹒７％。首季毛利為２﹒６億元，較去年同期增長

２﹒９％。毛利率增加０﹒９個百分點至３２﹒９％，主要是產品組合改善及終止在香港分銷部

分產品，而分銷業務的毛利率通常較製造業務為低。股東應佔溢利增長２５％至９１７０萬元。

日清食品２０１９年第一季的良好表現，承接著２０１８年逐漸改善的業績表現。２０１８

年收入增長１１﹒５％至約３０億元，主要由於中國業務擴張、香港業務表現穩定及香港分銷業

務全年提供貢獻。該公司於２０１７年３月收購香港及澳門飲料、加工食品及醬料產品分銷業務

的５１％權益。該公司４４％的收入來自香港，６０％的收入來自中國內地。中國內地收入增長

１２﹒５％。

日清２０１８年度毛利增長１３﹒７％至９﹒３億元，毛利率上升０﹒６個百分點至

３１﹒１％，主要是折舊開支穩定及銷售成本控制改善所致。股東應佔溢利增長５﹒２％至約２

﹒１億元。



＊發展新產品配合健康飲食潮流＊



日清於２０１７年底上市，集資所得款項淨額達９﹒１億元，主要用於擴建生產廠房及提升

生產設施及建立夥伴關係或收購業務。建立夥伴關係或收購業務尚未有明顯進展，擴建生產廠房

及提升生產設施則按計劃進行。

該公司於今年１月底宣布投資３０００萬元在香港生產廠房設立的全新穀物麥片生產線已投

產。此項投資使其能在香港生產穀物麥片產品，然後在香港及中國內地銷售，毋須在日本採購穀

物麥片產品。該公司將根據未來銷售進度而決定是否再投資穀物麥片生產線。該公司的穀物麥片

生產線能以較低成本生產穀物麥片，應付兩地市場的需求，同時可確保該公司能為健康意識日益

提高的顧客提供合適產品，有利收入上升及提升競爭力。該公司亦於３月中宣布投資２０００萬

元在香港生產廠房提升棒丁麵生產線。棒丁麵生產線生產效率及效能的提升將有助該公司發展香

港業務，產品且可能出口至中國及台灣。棒丁麵生產線將於年內完成。棒丁麵為非油炸麵，正好

配合健康飲食的潮流。



＊獲納入ＭＳＣＩ香港小型股指＊



日清食品在香港上市公司中並非同類股份的龍頭，但該公司在香港擁有最大的即食麵市場佔

有率，業績下滑的風險較小。根據日清食品上市時的資料，該公司是香港最大的即食麵公司，於

２０１６年按零售額及零售銷量計，分別佔香港即食麵市場約６５﹒３％及６２﹒６％。該公司

在香港的市場地位穩固，拓展中國市場的成敗左右業績表現。該公司於２０１６年按零售額及零

售銷量計分別只佔中國即食麵市場約２﹒８％及１﹒４％，業務拓展空間極大。於２０１６年按

零售額計，該公司於中國優質即食麵市場排名第二，佔中國優質即食麵市場約１９﹒８％。上市

後拓展中國業務有成，從２０１８年的業績可見一斑。日清食品５月中向證券商大和資本市場表

示，該公司今年致力在中國取得雙位數字的增長。預期該公司可以達到該目標。

ＭＳＣＩ在５月中公布，日清食品將會成為ＭＳＣＩ香港小型股指數成分股，於５月２８日

收市後生效。預期日清食品的股價或會因此走勢向上。

預期日清食品拓展中國市場有成，產品多元化且能夠配合健康飲食潮流，未來或會積極收購

業務提升盈利能力，加上該公司已採納循序漸進的股息政策，股息將會按照業績表現遞增或維持

於相同水平，故此值得中長線吸納，在晉身ＭＳＣＩ香港小型股指數成分股前後，股價可望挑戰

５２周的高位５﹒２２７元，亦即上市以來的高位。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列日清食品（０１４７５）業績表現：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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營業額 ２９﹒９９億 ２６﹒８９億 ２６﹒３０億

（＋１１﹒５％） （＋２﹒２％） （＋０﹒０％）



毛利 ９﹒３３億 ８﹒２１億 １０﹒４１億

（＋１３﹒７％） （－２１﹒２％） （＋４﹒６％）



股東應佔溢利 ２﹒０５億 １﹒９５億 ９０７６﹒２０萬

（＋５﹒２％） （＋１﹒２倍） （－１０﹒４％）



每股派息 ９﹒５仙 ７﹒３仙 －－

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註：年結日為１２月３１日



表列日清食品（０１４７５）及部分同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來

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日清食品（０１４７５） ＋３０﹒９％ ＋３３﹒１％ ＋５﹒７％

統一企業（００２２０） －２﹒４％ ＋１９﹒５％ ＋６﹒１％

康師傅 （００３２２） －１２﹒７％ ＋２０﹒１％ －２﹒９％



股指

恆生指數 －１﹒６％ ＋５﹒８％ －５﹒９％

國企指數 －５﹒２％ ＋３﹒２％ －８﹒２％

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註：資料截至５月２４日下午１時４５分

