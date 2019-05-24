《經濟通通訊２４日專訊》慕尚集團（０１８１７）下周一（２７日）主牌掛牌，今日在輝
立交易所暗盤開報４﹒２９元，較招股價４﹒３９元低２﹒２８％，最新報３﹒９５元低出
１０﹒０２％，以該股份每手交易單位為５００股計，每手蝕２２０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒９８元，較招股價低出９﹒３３％。（ｓｃ）
24/05/2019 16:31
【新股上市】慕尚（１８１７）暗盤新報３﹒９５元，低招股價一成
《經濟通通訊２４日專訊》慕尚集團（０１８１７）下周一（２７日）主牌掛牌，今日在輝
立交易所暗盤開報４﹒２９元，較招股價４﹒３９元低２﹒２８％，最新報３﹒９５元低出
１０﹒０２％，以該股份每手交易單位為５００股計，每手蝕２２０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒９８元，較招股價低出９﹒３３％。（ｓｃ）
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