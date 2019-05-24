【新股上市】慕尚（１８１７）暗盤新報３﹒９５元，低招股價一成

《經濟通通訊２４日專訊》慕尚集團（０１８１７）下周一（２７日）主牌掛牌，今日在輝

立交易所暗盤開報４﹒２９元，較招股價４﹒３９元低２﹒２８％，最新報３﹒９５元低出

１０﹒０２％，以該股份每手交易單位為５００股計，每手蝕２２０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒９８元，較招股價低出９﹒３３％。（ｓｃ）

