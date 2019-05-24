《經濟通通訊社２４日專訊》華夏能源（０８００９）發盈喜，預期截至今年３月３１日止
年度錄得溢利，而去年同期則錄得虧損約４３８﹒７萬元。
該集團認為其表現改善主要歸因於諮詢及雜項收入，以及收益增加產生之毛利增加、行政開
支、融資成本及所得稅開支減少。
該集團預期於６月２１日刊發全年業績。（ｊｔ）
24/05/2019 09:17
【企業盈喜】華夏能源（０８００９）料全年虧轉盈，諮詢收入增加
《經濟通通訊社２４日專訊》華夏能源（０８００９）發盈喜，預期截至今年３月３１日止
年度錄得溢利，而去年同期則錄得虧損約４３８﹒７萬元。
該集團認為其表現改善主要歸因於諮詢及雜項收入，以及收益增加產生之毛利增加、行政開
支、融資成本及所得稅開支減少。
該集團預期於６月２１日刊發全年業績。（ｊｔ）
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