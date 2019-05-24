【企業盈喜】華夏能源（０８００９）料全年虧轉盈，諮詢收入增加

《經濟通通訊社２４日專訊》華夏能源（０８００９）發盈喜，預期截至今年３月３１日止

年度錄得溢利，而去年同期則錄得虧損約４３８﹒７萬元。

該集團認為其表現改善主要歸因於諮詢及雜項收入，以及收益增加產生之毛利增加、行政開

支、融資成本及所得稅開支減少。

該集團預期於６月２１日刊發全年業績。（ｊｔ）

