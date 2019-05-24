港股反彈高開１０１點，報２７３６８點，國指漲４４點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股道指曾跌逾４００點，惟美國總統特朗普預期，與中

國的貿易戰將很快結束，今早手機設備股及出口股略為反彈，舜宇（０２３８２）高開逾３％重

返７０元關口，另外創科（００６６９）升近３％重返５０元關。由於昨晚（２４日）受美油庫

存量增加影響，油價急挫拖累「三桶油」低開０﹒４％至０﹒９％。

恆生指數開報２７３６８，升１０１點或升０﹒３７％，主板成交１８﹒１３億元。國企指

數開報１０４４６點，跌４４點或０﹒４３２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３８％，報６５﹒５元；港交所（００３８８）升

０﹒９７％，報２４８﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒５５％，報３２７﹒８元；中移動（

００９４１）升０﹒９７％，報７２﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４％，報

７５﹒２元。

恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７０﹒００元 升３﹒０９％

創科實業（００６６９） ５０．００元 升２﹒９９％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒１５元 升２﹒７２％

石藥集團（０１０９３） １３﹒２０元 升２﹒３３％

恆安國際（０１０４４） ６１﹒６５元 升１﹒９９％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒７５元 升１﹒８８％

中信股份（００２６７） １０﹒８６元 升１﹒５０％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒６５元 升１﹒４９％

中國神華（０１０８８） １６﹒４２元 升１﹒４８％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒８５元 升１﹒４５％

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（ｕｌ）

