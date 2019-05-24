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即市新聞

24/05/2019 09:22

港股反彈高開１０１點，報２７３６８點，國指漲４４點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股道指曾跌逾４００點，惟美國總統特朗普預期，與中
國的貿易戰將很快結束，今早手機設備股及出口股略為反彈，舜宇（０２３８２）高開逾３％重
返７０元關口，另外創科（００６６９）升近３％重返５０元關。由於昨晚（２４日）受美油庫
存量增加影響，油價急挫拖累「三桶油」低開０﹒４％至０﹒９％。
　　恆生指數開報２７３６８，升１０１點或升０﹒３７％，主板成交１８﹒１３億元。國企指
數開報１０４４６點，跌４４點或０﹒４３２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３８％，報６５﹒５元；港交所（００３８８）升
０﹒９７％，報２４８﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒５５％，報３２７﹒８元；中移動（
００９４１）升０﹒９７％，報７２﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４％，報
７５﹒２元。
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　７０﹒００元　　　升３﹒０９％
　　創科實業（００６６９）　　　５０．００元　　　升２﹒９９％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３２﹒１５元　　　升２﹒７２％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１３﹒２０元　　　升２﹒３３％
　　恆安國際（０１０４４）　　　６１﹒６５元　　　升１﹒９９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２９﹒７５元　　　升１﹒８８％
　　中信股份（００２６７）　　　１０﹒８６元　　　升１﹒５０％
　　中銀香港（０２３８８）　　　３０﹒６５元　　　升１﹒４９％
　　中國神華（０１０８８）　　　１６﹒４２元　　　升１﹒４８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４１﹒８５元　　　升１﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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