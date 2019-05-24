《盤後部署》人民幣跌勢喘定，港股短期有反彈條件，二萬八見阻力

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普在貿易戰上態度軟化，指華為事件可談判解決

並料貿易戰將很快結束，他將在下月出席在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會期間與中國國

家主席習近平會晤。港股昨日急挫４３８點後，今日受上述消息刺激而反彈，高開１０１點報

２７３６８點，多隻科技股有追捧，令港股最多再漲１９０點報２７４５７，惟市場對後市看法

審慎，加上重磅股表現呆滯，令港股升幅曾收窄至不足百點。午後發改委宣布多項經濟措施，刺

激部分板塊上漲，港股全日最終報２７３５３點，彈８６點或０﹒３２％，全日主板成交

７６０﹒０７億元減少２３﹒２２％。國企指數收１０４４５，升０﹒４３％或升４４點。

上證指數反覆收升，全日報２８５３，升不足１點，全日成交１６０７﹒０２億元人民幣。



＊美經濟數據參差，避險工具受捧＊



美國隔晚公布五月製造業ＰＭＩ跌至５０﹒６，為近十年以來最低；惟首次申領失業救濟人

數上周減少１０００人，勝市場預計。特朗普最新表示，在國家安全及軍事立場上華為「非常危

險」，並可能會成為將來兩國貿易談判的一部份。他同時指出，與中國的貿戰將很快結束，會於

下月底２０國集團峰會與國家主席習近平會晤。惟據外電引述知情人士報道，美國、歐盟及日本

的貿易官員致力於在９月份就工業補貼問題達成協議，以遏制中國對國有企業的支持以及避免未

來國有企業主導全球市場。

中美貿易戰及經濟數據轉差，觸動市場避險情緒。其中美國十年期國債收益率跌至

２﹒３１％，稍早曾見２﹒２９２％，為一年半以來最低。美匯指數最高曾創２年高位，見

９８﹒３７１。ＶＩＸ指數隔晚亦大漲１４﹒７１％至１６﹒９２。

港股此前升浪，由憧憬貿易戰緩和及聯儲局加息立場轉鴿所帶動，惟前者因素暫短期難有解

決跡象，後者因素方面，市場目前對儲局減息的預期意見不一。被視為溫和鷹派的克利夫蘭聯儲

銀行總裁梅斯達認為，以減息提升美國當前通脹將會是一個糟糕的政策，她預計物價將於下半年

上漲，現時保持利率不變的做法較為恰當。



＊美林美銀料人幣最差見７﹒１３＊



人民幣近日在人行出手後回穩，執筆之時離岸人民幣兌一美元為６﹒９３。美國在與中國貿

易談判之初，已表明人民幣是談判中的重要議題，特朗普亦曾抨擊中國為匯率操控國，要求人民

幣升值，以實施公平貿易。由是市場分析指人民幣未來走勢或可進一步反映，中美貿易談判的情

況。若人民幣其後「穿七」或是另一指標顯視中美談判走向破裂。

最新消息指，美國擬對低估本幣匯率國家微收反補貼稅，以防止他國利用匯率政策損害美國

企業的利益。現時美林美銀發表最新報告，預計於下月底兩國領導人會面前，人民幣仍會繼續保

持兌一美元在７以下，惟雙方若談判破裂人民幣最低或貶值至７﹒１３。



＊港股仍需尋底，短期超賣或反彈＊



技術走勢上，港股昨日（２３日）已經跌穿２７２６０點即早前築起雙底頸線的位置，而現

時回調幅度亦已較年初升浪跌至逾５０％的位置，十天線（約２７８９３）已穿二百五十天線（

約２７９０３）成「死亡交叉」。觀乎本周港股成交縮減，但在昨日（２３日）跌市時成交卻比

前日（２２日）升市多近三成。從總總指標所見，反映港股跌勢未止，惟現時恆指１４天

ＲＳＩ已在２８﹒８６５的超賣區，加上特朗普在貿戰立場上軟化及人行力保人民幣匯率下，下

周港股或有條件作技術反彈，料於２８０００點見阻力後或再尋底。（ｓｃ）

