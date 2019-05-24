《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，華為創辦人任正非在有關華為與中國
政府的關係上講大話，認為會有更多美國公司切斷與華為的生意往來。
華為上周被美國列入貿易黑名單，蓬佩奧表示，華為不僅與中國緊密相連，還與中國共產黨
關係深厚，認為這將令使用華為網絡的美國網絡處於危機之中。
蓬佩奧又駁斥任正非有關華為永遠不會分享用戶資料的說法，「這肯定是假的，華為不與中
國政府合作是一種錯誤的說法，因這是中國法律要求華為這樣做，認為華為沒有告訴美國人民及
世界這個真相。」（ｍｎ）
24/05/2019 08:07
【華為風波】蓬佩奧：任正非在華為與中國政府關係上講大話
《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，華為創辦人任正非在有關華為與中國
政府的關係上講大話，認為會有更多美國公司切斷與華為的生意往來。
華為上周被美國列入貿易黑名單，蓬佩奧表示，華為不僅與中國緊密相連，還與中國共產黨
關係深厚，認為這將令使用華為網絡的美國網絡處於危機之中。
蓬佩奧又駁斥任正非有關華為永遠不會分享用戶資料的說法，「這肯定是假的，華為不與中
國政府合作是一種錯誤的說法，因這是中國法律要求華為這樣做，認為華為沒有告訴美國人民及
世界這個真相。」（ｍｎ）
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