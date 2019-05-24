《外地經濟》美國４月新屋銷售按月下跌６﹒９％，遜預期

《經濟通通訊社２４日專訊》美國４月新屋銷售按月下跌６﹒９％，經季節調整後年率為６

７﹒３萬戶，遜市場預期，同時亦結束連續３個月的升勢。

４月新屋銷售較去年同期增長７％，樓價中值上漲８﹒８％至３４﹒２２萬美元，為２０１

７年１２月以來最高。（ｍｎ）

