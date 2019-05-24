《經濟通通訊社２４日專訊》美國４月新屋銷售按月下跌６﹒９％，經季節調整後年率為６
７﹒３萬戶，遜市場預期，同時亦結束連續３個月的升勢。
４月新屋銷售較去年同期增長７％，樓價中值上漲８﹒８％至３４﹒２２萬美元，為２０１
７年１２月以來最高。（ｍｎ）
24/05/2019 08:51
《外地經濟》美國４月新屋銷售按月下跌６﹒９％，遜預期
《經濟通通訊社２４日專訊》美國４月新屋銷售按月下跌６﹒９％，經季節調整後年率為６
７﹒３萬戶，遜市場預期，同時亦結束連續３個月的升勢。
４月新屋銷售較去年同期增長７％，樓價中值上漲８﹒８％至３４﹒２２萬美元，為２０１
７年１２月以來最高。（ｍｎ）
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